Dringend extra richtlijnen nodig voor de werkvloer, ook na corona

Gevolgen thuiswerken na corona nog lang voelbaar

Thuiswerken zorgt voor meer stress onder werknemers. Nu sterker dan in de eerste semi lockdown. Prof. Dr. Willem van Rhenen stress expert bij Arbo Unie maakt zich ernstige zorgen over de mate van stress van werkenden in Nederland en hoe dit, ook na corona, zijn weerslag zal krijgen op de productiviteit en het ziekteverzuim. Hij pleit voor extra richtlijnen voor thuiswerken en doet een appèl op werkgevers en werknemers om hierin samen op te trekken. “Als we niet oppassen krijgen we te maken met de gevolgen van al die opgebouwde stress, fysieke ongemakken en werkzingevingsvraagstukken”, waarschuwt Van Rhenen.

Dat thuiswerken voor veel mensen meer stress oplevert, blijkt uit de Nederlandse Thuiswerk monitor van Arbo Unie. Een kwart van de mensen geeft aan een sterke stressbeleving te hebben. De tweede semi lock down waar we in zitten, wordt gemiddeld ook veel negatiever ervaren dan de eerste. Dat heeft te maken met de hogere intensiteit en het gebrek aan onderbreking en dus herstel en oplaadmomenten. Het contact met collega’s wordt het meest gemist. Uit de monitor blijkt ook dat bewegen en ontspannen bij de helft onder druk staat. Arbo Unie voert de monitor Thuiswerken uit bij circa 2500 werknemers in verschillende sectoren in Nederland.

Nieuwe richtlijnen



Van Rhenen pleit daarom voor nieuwe richtlijnen binnen de Arbowetgeving. “Dan moet je denken aan minimale tijd voor sociale verbinding met collega’s, maximale online vergadertijd, thuiswerkvergoedingen, thuiswerkplekchecks op de juiste werkhouding. Maar ook vaste momenten online met de leidinggevende. Thuiswerken zal steeds meer de norm worden. We staan voor een enorme uitdaging om meerdere aspecten van werken en samenwerken opnieuw te definiëren. Hoe geef je online leiding, hoe onderhoud je de verbinding met medewerkers, hoe introduceer je nieuwe medewerkers. Investeer in de relatie met werknemers, let goed op ze en zet in op vertrouwen en verbinding”, aldus Van Rhenen.

Sociale functie



Het sociale aspect van werk moet volgens Willem van Rhenen niet worden onderschat. “Het praatje bij het koffie apparaat, gezamenlijk lunchen, dat soort sociale momenten leveren werknemers energie. En het is juist die energie die essentieel is bij het omgaan met problemen en daarmee het voorkomen van stress. We merken ook dat werkgevers het lastig vinden om de goede verbinding te houden met hun werknemers en vice versa. Sommige werknemers die we spreken hebben helemaal geen contact meer met hun leidinggevende. De coronacrisis zal eindigen maar het (gedeeltelijk) thuis en online werken is pas net begonnen. Het is afwachten hoe de gemoedstoestand van werknemers zich dan zal houden. Ik verwacht dat deze crisis ook voor werkend Nederland nog een lange tijd zal na-ijlen.“

Bron: Arbo Unie