Leidse studenten winnen hoofdprijs iGEM met testkit voor infectieziekten

Voor het eerst in de geschiedenis heeft iGEM Leiden de hoofdprijs weten te winnen in de gelijknamige internationale biologiewedstrijd. De studenten wonnen daarnaast nog vijf prijzen, waaronder die voor beste diagnostiek en beste inclusiviteit. ‘We stonden te juichen op ons eigen plekje, het was geweldig.’

De competitie iGEM (International Genetically Engineered Machine) daagt studententeams over de hele wereld uit om lokale en globale problemen te tackelen met behulp van synthetische biologie – het herontwerpen van cellen of onderdelen daarvan. Het Leidse team maakte veel indruk op de jury met hun Rapidemic, een testkit die infectieziekten zoals Covid-19 al in een vroeg stadium moet detecteren en daarmee in de kiem kan smoren. De kit is makkelijk te produceren en snel aan te passen aan de ziekteverwekker die gedetecteerd moet worden. Zo hoopt het team toekomstige uitbraken te voorkomen. In een handzaam doosje zit als het ware een compleet mini-laboratorium, waarmee een arts in korte tijd kan vaststellen of een patiënt de betreffende ziekte heeft.

De Leidse studenten sleepten de volgende prijzen in de wacht:

Grand Prize (hoofdprijs)

Gold Medal

Best Diagnostics Track

Best Wiki

Best Inclusion

Best Supporting Entrepreneurship

Winnen via een videoverbinding

Op zondagavond volgden de veertien Leidse iGEM-studenten vol spanning de finale via een videoverbinding. Deze iGEM-finale, ook wel de Giant Jamboree genoemd, vindt normaal gesproken plaats in MIT’s thuisbasis Boston, maar vond vanwege corona online plaats. ‘Het was al onverwacht dat we in die finale stonden,’ vertelt Public Engagement Manager Violette Defourt. ‘Maar toen we hoorden dat we gewonnen hadden, kon echt niemand het geloven.’

Van wedstrijd naar startup



Het resultaat van iGEM Leiden is gerust knap te noemen: in totaal deden bijna 250 teams uit de hele wereld mee aan de wedstrijd. Maar met alleen iGEM neemt het team niet genoeg: de studenten willen hun uitvinding daadwerkelijk op de markt brengen. ‘We denken dat er een startup in zit,’ aldus Communication Manager Amber Schonk. Om die droom te verwezenlijken, dingen de Leidse studenten alweer mee met een nieuwe prijs: de Leidse Gulliverprijs voor ondernemerschap. ‘We zitten in de finale van die wedstrijd, aanstaande donderdag om 19:00 is de uitslag,’ zegt Defourt. ‘We kunnen 10.000 euro winnen, dus fingers crossed!’

Kleurenblind

De inclusiviteitsprijs die het team binnensleepte, had een kleurrijk randje: ze kregen de prijs omdat ze in hun ontwerp rekening hielden met kleurenblindheid. Rapidemic werkt namelijk met kleuren die aanduiden of de uitslag positief of negatief is. Schonk: ‘Een van onze teamleden die literatuuronderzoek deed, kon in sommige papers het kleurverschil niet goed zien en moest hulp krijgen van andere leden. Om hiermee rekening te houden, hebben we onze website en testoutput kleurenblindvriendelijk gemaakt.’

iGEM 2020

iGEM is in 2003 opgericht door MIT en is sindsdien een jaarlijkse wedstrijd. Dit jaar kwamen er 249 teams samen bij de virtuele Giant Jamboree om hun projecten te presenteren voor meer dan 2500 jonge wetenschappers, met thema’s als gezondheid, milieu en industrie. Uit de competitie zijn sindsdien meerdere succesvolle bedrijven ontstaan.