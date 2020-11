EenVandaag: Vrouwen om de 2 jaar te screenen op borstkanker niet langer mogelijk

Het is niet langer mogelijk om vrouwen om de 2 jaar te screenen op borstkanker. De achterstanden bij het bevolkingsonderzoek zijn zo opgelopen dat de tijd tussen de screening voorlopig maximaal 3 jaar zal zijn. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid besloten.

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. Vertraging in de screening betekent latere opsporing en zwaardere therapieën. Met screening om de 3 jaar is de verwachting dat er jaarlijks zo’n 57 vrouwen meer zullen sterven aan borstkanker. Tot 2039 zal dat 1149 extra sterfgevallen betekenen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, opgevraagd door EenVandaag.

De achterstanden in de screening zijn veroorzaakt door te weinig personeel. Veel screeningslaboranten gaan met pensioen en er meldt zich onvoldoende nieuw personeel aan. Ook Corona speelt een rol. Dit voorjaar heeft het bevolkingsonderzoek zo’n 4 maanden stil gelegen.

Bevolkingsonderzoek Nederland is een eigen opleiding begonnen voor screeningslaboranten. Verwacht wordt dat er in 2028 weer om de 24 maanden kan worden gescreend. Maar de gevolgen zullen nog langere tijd aanhouden.

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/527139/?no_cache=1

