Hoe wordt de premie van jouw zorgverzekering bepaald?

De premie is het bedrag wat je per maand betaald aan je zorgverzekeraar. De premie van je zorgverzekeraar hangt af van verschillende factoren. Zo zijn er kosten die door jou worden gemaakt bij een bepaalde zorgverlening, maar ook de zorgverzekering maakt kosten waar wij voor moeten betalen. Maar, ook risico’s zijn van invloed op jouw premie. Zo heeft Covid-19 een impact gehad op de zorgverzekeraars. Je kan veel op een premie besparen door te vergelijken. Hiermee kan je de juiste zorgverzekering 2021 kiezen. Het is dan alleen wel goed om te weten om welke factoren dit dan gaat.

Premieverschillen

Er zijn premieverschillen tussen polissen. De kortingen veranderen ook. De maximale collectiviteitskorting ging dit jaar bijvoorbeeld van 10% naar 5%. Deze collectieve kortingen worden betaalt vanuit de basispremie. Mensen die niet collectief verzekerd zijn bij de verzekeraar betalen deze dus. Het is erg belangrijk om de nieuwe zorgpolis goed te controleren. Past de polis bijvoorbeeld bij jouw zorgbehoefte?

Premie basisverzekering

In Nederland zijn we verplicht om een basisverzekering te nemen. Hierin staan enkele elementen vastgelegd. Denk hierbij aan de huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. Voor de basisverzekering betaal je een vast bedrag per maand. Dit is de nominale premie. De zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen premie te betalen.

Berekening zorgpremie

De overheid maakt elk jaar met Prinsjesdag de rekenpremie bekend. Het ministerie baseert deze premie op de kosten van de zorg die zij in het komende jaar verwacht en berekent wat dat per premiebetaler betekent. Voor 2021 verwachtte het ministerie een toename van de zorgkosten, onder andere door looninflatie, vergrijzing en medische ontwikkelingen. De rekenpremie bevat alleen de zorgkosten.

Afspraken tussen verzekeraars en aanbieders

De zorgverzekeraar maakt altijd afspraken met zorgverleners zoals huisartsen, ziekenhuizen en apothekers. Dit is ook wel de zorginkoop. Hierin wordt de kwaliteit van de zorg meegenomen. Daarnaast krijgt iedere zorgverzekeraar een bijdrage uit het zorgverzekeringsfonds. Dit is de zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’. Deze bijdrage is gebaseerd op de samenstelling van alle verzekerden van de zorgverzekeraar. Met behulp van de bijdrage kunnen zorgverzekeraars voor al hun verzekerden dezelfde premie rekenen. Ongeacht hun gezondheid of leeftijd.