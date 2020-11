Oranje Fonds: Zeker 38.000 mensen wachten op een maatje

Zeker 38.000 mensen in Nederland wachten momenteel op een maatje. Maatjes zijn onmisbare vrijwilligers die iemand een steuntje in de rug bieden. Vrijwilligers waar – zeker in deze tijd – veel behoefte aan is. Het Oranje Fonds start vandaag een landelijke campagne om dit grote tekort aan maatjes onder de aandacht te brengen. Omdat de vraag veel groter is dan het aanbod, zijn er lange wachtlijsten voor mensen die een maatje nodig hebben. Iedereen die zich in wil zetten voor een ander kan zich aanmelden op maatjesgezocht.nl.



“We weten dat zeker 38.000 mensen op een wachtlijst staan. Het werkelijke aantal ligt nog veel hoger*. Deze mensen hebben behoefte aan een maatje omdat zij zich bijvoorbeeld eenzaam voelen of door een beperking niet alles zelf kunnen. Maar ook mensen die in armoede leven, kinderen die opgroeien in lastige situaties en alleenstaande ouders kunnen veel steun hebben aan een maatje. Door de coronacrisis is de vraag nog groter dan voorheen”, vertelt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. “Wij zetten ons het hele jaar in om vrijwilligers te werven die maatje willen worden. Tot nu toe zijn er in 2020 bij ons iets meer dan 2.800 aanmeldingen binnengekomen. Dat is helaas lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Daarom starten we nu deze landelijke campagne.”



Niemand alleen

Er wordt gezocht naar verschillende vrijwilligers. Bijvoorbeeld naar mensen die het leuk vinden om (digitaal) koffie te drinken met een oudere, erop uit te gaan met een kind of om iemand (op afstand) de Nederlandse taal te leren. Het is de bedoeling dat je als maatje gedurende een langere periode een aantal uur per week of om de week beschikbaar bent om iemand op weg te helpen. Jetten: “Een maatje kan echt een wereld van verschil maken. En dat is niet alleen heel fijn voor degene die je helpt, maar ook voor jezelf. Daarom zou ik iedereen willen vragen eens te kijken op maatjesgezocht.nl. Er is altijd wel een hulpvraag die bij jouw interesses past. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan.”



Eindelijk iemand

Zo zijn Musiye en Chico, die in de Oranje Fonds campagne te zien zijn, al een tijd maatjes. Door zijn beperking vindt Chico het lastig om mensen van zijn eigen leeftijd te ontmoeten. Hij vertelt: “Toen ik nog geen maatje had voelde ik me best wel alleen. Nu heb ik eindelijk iemand om mee te praten.” Maar niet alleen hij heeft veel aan het maatjescontact. Musiye: “Ik wilde vrijwilligerswerk doen omdat ik meer impact wilde hebben op de mensen om me heen. Chico is het tegenovergestelde van mij, hij is extraverter. In dat opzicht heb ik ook iets van hem kunnen leren.”



Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, tijd, erkenning en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.



* Het Oranje Fonds heeft cijfers opgevraagd bij alle maatjesprojecten die bij het Fonds aangesloten zijn. Daaruit is gebleken dat er door 1.044 projecten momenteel in totaal 38.384 maatjes gezocht worden. 660 projecten hebben (nog) niet gereageerd. Daarom kan aangenomen worden dat het werkelijke aantal gezochte maatjes hoger ligt.



Bron: Oranje Fonds, foto – Marco de Swart