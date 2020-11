Amsterdam UMC verloskunde kiest voor MososNXT CTG

De allerbeste zorgkwaliteit voor moeder en kind staat op de afdeling verloskunde van het Amsterdam UMC centraal. Zij hebben derhalve gekozen voor de MososNXT CTG van ICT Healthcare Technology Solutions (ICT HCTS). Belangrijk is dat het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) een steeds centralere rol speelt in het leveren van zorgkwaliteit en het is daarom essentieel dat alle andere ziekenhuissystemen met patiëntdata volledig integreren met het EPD. Die naadloze integratie biedt MososNXT CTG, een oplossing voor het monitoren van de toestand van een ongeboren kind.

Het UMC maakt zoals veel (academische) ziekenhuizen gebruik van een centraal EPD, in dit geval EPIC. Voor de afdeling verloskunde waren zij opzoek naar een oplossing die naadloos kan integreren met EPIC. Het moet voor de zorgmedewerkers geen extra handeling kosten om de patiëntinformatie te vinden. Alle relevante patiëntinformatie moet centraal beschikbaar zijn waarbij de data en informatie tevens automatisch opgeslagen wordt in het EPD. Daarnaast moet de CTG oplossing beschikken over de juiste functionaliteit, betrouwbaarheid en tevens gebruikersvriendelijk zijn.

Rob Hogeweg, Cluster Director bij ICT Healthcare Technology Solutions: “MososNXT CTG verwerkt meer dan 35 jaar ervaring in verloskunde in een ultra moderne oplossing. Vanuit onze visie moeten al onze oplossingen naadloos kunnen integreren met een EPD. Deze nieuwe generatie software maakt naadloze integratie mogelijk. We zijn enorm trots dat het Amsterdam UMC met de MososNXT CTG oplossing wederom heeft gekozen voor ICT HCTS.”

Ondersteuning in decentralisatie van de zorg

MososNXT CTG is ook geschikt voor omgevingen waarin de eerste en tweede lijn nauw samenwerken. De software integreert bijvoorbeeld met Sense4Baby, een mobiele uitvoering van een CTG-monitor voor thuis monitoring en gebruik bij verloskundigenpraktijken. Op deze manier kan zelfs de live stream van een CTG, gemaakt thuis of bij de verloskundige, direct door een specialist beoordeeld worden.



Bron: ICT Group N.V.