Assistentie bij de Geldmaat

Geldmaat introduceert met geldmaat plus assistentie een service voor iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te storten. Geldmaat plus assistentie is vanaf nu beschikbaar bij een aantal geselecteerde winkels van Primera, Bruna en The Read Shop. KBO-PCOB is blij met deze ontwikkeling. Ook vanuit haar rol als deelnemer in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer.

Medewerkers van deze winkels helpen gebruikers van de geldautomaten door hun vragen over de werking van de automaten te beantwoorden. Straks, als de anderhalvemeter samenleving verleden tijd is, helpen de medewerkers ook de klant door samen de automaat te bedienen.

De winkels die de assistentie bieden zijn de vinden in de locatiewijzer op Geldmaat.nl. Binnenkort zijn de winkels ook herkenbaar aan de gele geldmaatsticker op de deur of de etalage met daarop: ‘geldmaat opnemen storten plus assistentie’.

Bron: KBO-PCOB