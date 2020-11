Lions Club verblijdt Acuut Centrum Saxenburgh met troostberen

Dinsdag 24 november brachten twee leden van de Lions Club Hardenberg armen vol knuffelberen naar het Acuut Centrum van het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg.

Deze beren zijn bedoeld als troostmiddel voor kinderen die onverwacht een nare ervaring hebben, zoals een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of opname in het ziekenhuis.

Door de coronasituatie en de nieuwbouw van het Saxenburgh Medisch Centrum liet de overhandiging even op zich wachten. Dinsdag 24 november was het dan toch zover. De Lions uit Hardenberg brachten maar liefst 200 knuffelberen mee. “In 2019 hebben wij een wijnactie gehouden. De opbrengst van deze goede doelenactie hebben wij gedacht te besteden aan de Spoedeisende Hulp van het Saxenburgh Medisch Centrum. Het was ons ter ore gekomen dat de troostberen op waren. Er zijn 200 beren gemaakt door Moderna Hardenberg, die ook nog eens extra heeft bijgedragen aan onze actie,” aldus een woordvoerder namens Lions Club Hardenberg. Uit ervaring van één van de leden van de club, die zelf met zijn zoontje een keer op de Spoedeisende Hulp moest zijn in Hardenberg, bleek dat een troostbeer zeer welkom is.

De medewerkers van het Acuut Centrum zijn erg blij met de troostberen en danken de Lions Club voor deze gift. “Voor de kinderen die bij ons op de Spoedeisende Hulp komen en soms ernstig letsel hebben opgelopen of veel pijn hebben, is deze beer echt een steun en toeverlaat, dus echt een troost. Wij vertellen er altijd bij dat ze de beer overal mee naartoe mogen nemen. Je merkt dat dit voor de kinderen, ook nog lange tijd na het ziekenhuisbezoek, een fijn gevoel geeft van iets dat tastbaar was en hen door die vervelende periode heen heeft geholpen”, aldus Arjan Bisschop namens het Acuut Centrum.

Bron: SXB