Pointer (KRO-NCRV): Willem Engel (Viruswaarheid) wist vooraf van de kaping #ditismijnzorg

De steunactie #ditismijnzorg van artsenfederatie KNMG voor zorgmedewerkers werd een maand geleden gekaapt door complotdenkers en coronacritici. Willem Engel van Viruswaarheid ontkende eerder achter de tegenactie te zitten, maar geeft nu toe dat hij vooraf op de hoogte was van de actie. Mensen rondom de steunactie hebben hem daar vooraf over geïnformeerd, vertelt hij aan datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV). Pointer maakte een reconstructie van de tegenactie.

Tegenstanders van de coronamaatregelen hebben de campagne-hashtag een dag voor de lancering gekaapt. De hashtag verwijst niet meer naar steunberichten voor zorgmedewerkers, maar hatelijke berichten en desinformatie. In de twee weken daarna worden ruim 10 duizend tweets onder deze hashtag geplaatst. Dat het een kaping is, blijkt uit een analyse van de honderd meest actieve accounts: liefst 89 daarvan verspreiden misinformatie.

De tegenactie komt niet spontaan tot stand. Er gaat een bericht rond in besloten Whatsapp-groepen, waarin de kaping van de hashtag wordt aangekondigd. Opmerkelijk is dat in de eerste regels van het bericht feitelijke onjuistheden staan over de afzender, het budget en de inzet van influencers voor de campagne. Het bericht is ondertekend door Willem E. Het bericht wordt al snel in verband gebracht met Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, maar hij ontkent achter de actie te zitten.

In een interview met Pointer wordt duidelijk dat Engel meer van de actie weet dan hij eerder losliet. Hoewel Engel ontkent het bericht te hebben ondertekend, gaat hij wel in op de details van het bericht. Hij zegt zelf te zijn getipt via zijn eigen netwerk. Zij zijn volgens Engel “direct benaderd door de KNMG” en hebben daarna contact opgenomen met Engel. Hij beweert dat betrokken marketingbureaus hem ook vooraf hebben ingelicht.

De kaping komt hard aan bij de KNMG. “Ik vind het teleurstellend, want je probeert iets goeds te doen”, zegt KNMG-directeur Rene Héman. “Wij zijn nergens voor of tegen. We vinden alleen dat onze mensen in de zorg – die hard werken – ondersteund moeten worden, en het gevoel moeten krijgen dat je er niet alleen voor staat. Dat is wat we willen. Voor of tegen maatregelen, daar gaan wij niet over. Daar heb je een OMT voor, en een regering die maatregelen aan- of afkondigt.”

Willem Engel dreigt inmiddels met meer tegenacties. “Vraag maar of ze het aandurven om een volgende campagne aan te gaan, want wellicht zal dan hetzelfde gebeuren.”

Bron: Pointer (KRO-NCRV)