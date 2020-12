Zivver behaalt 2e plek van Deloitte Technology Fast 50

Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, behaalde gisteravond 2e plek van de Deloitte Technology Fast 50. Deloitte looft jaarlijks een prijs uit aan het techbedrijf dat over de laatste vier jaar de grootste omzetgroei kan voorleggen. Bij Zivver was dat 7082% procent.

Wouter Klinkhamer, CEO van Zivver: “We zijn heel trots dat we op de 2e plek van de Deloitte Technology Fast 50 staan. Het bewijst dat we de afgelopen jaren een indrukwekkende marktgroei hebben gerealiseerd en dat de vraag naar een veilig communicatieplatform flink is toegenomen. Dat is ook zeker te danken aan het geweldige werk van ons gehele team, dat zich altijd volledig inzet om klanten veilig te laten communiceren. Onze groei laat zich niet alleen zien in omzetcijfers, maar ook in het toenemend aantal markten die we bedienen, zowel in Nederland als internationaal. Deze positie levert een stabiele basis voor de realisatie van onze ontwikkelingsplannen in de aankomende jaren. Natuurlijk feliciteren we Otrium via deze weg met het winnen van de 1e plek!”

Ivo Meij, Senior Manager bij Deloitte, feliciteert Zivver met het behalen van de runner-up positie in de Deloitte Technology Fast 50. “Zivver laat zien dat de behoefte aan veilig communiceren enorm toeneemt. De geweldige groei van het bedrijf in de afgelopen jaren wordt ook gestimuleerd door wet- en regelgeving zoals de AVG en NTA 7516, en doordat steeds meer organisaties de verantwoordelijkheid nemen om veilig met informatie om te gaan.”

In september haalde Zivver 17 miljoen dollar aan financiering op in een early-stage financieringsronde. Hiermee komt het totale financieringskapitaal tot dusver op ruim 30 miljoen dollar. Klinkhamer: “Deze kapitaalinjectie draagt bij aan ons streven om steeds meer organisaties aan veilige digitale communicatie te helpen. Het nieuwe kapitaal gaat het tempo van onze internationale expansie naar onder meer de Britse markt versnellen en biedt mogelijkheden om ons platform verder uit te breiden. De focus ligt daarbij vooral op organisaties in sterk gereguleerde markten zoals de overheid, de juridische sector en de gezondheidszorg. Zo kozen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rechtspraak, UWV, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Univé onlangs nog voor Zivver. Dat zijn mooie namen om voor te werken.”

In 2018 werd Zivver al genomineerd voor de Rising Star Award, tevens onderdeel van de Deloitte Technology Fast 50 verkiezing. De Rising Star Award is speciaal in het leven geroepen voor technologiebedrijven jonger dan vier jaar.

Meer informatie over Deloitte Technology Fast 50 – 2020 vindt u hier.

Over Deloitte Technology Fast 50

De Deloitte Technology Fast 50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. De selectie vindt plaats op basis van de percentuele omzetgroei over de afgelopen vier jaar. De genomineerden zijn afkomstig uit de publieke en private sector.

Het volledige overzicht van de 50 genomineerden voor de Deloitte Technology Fast 50 2020 is te vinden op www.fast50.nl.

Over Zivver

Zivver is een Nederlandse tech scale-up die organisaties helpt bij het beveiligen van hun gevoelige gegevens, het waarborgen van compliance en het voorkomen van datalekken. Het is de enige leverancier die digitale informatie beschermt in alle drie fasen van de verzending van e-mail en bestandsoverdracht: voor, tijdens en na verzending. Zivver optimaliseert veilige communicatie en productiviteit door een beveiligings- en privacylaag toe te voegen op de bestaande e-mailsystemen van organisaties, zoals Outlook (Desktop en Microsoft 365) en Gmail. Zivver is in 2015 opgericht door CIO Rick Goud. Het bedrijf heeft meer dan 100 medewerkers en werkt samen met 3.500 organisaties, waaronder de Rechtspraak en 40% van de Nederlandse ziekenhuizen en lokale overheden. Tot op heden heeft Zivver meer dan $30 miljoen aan financiering opgehaald via DN Capital, henQ capital, Dawn Capital en SmartFin, aangevuld met een innovatiekrediet van ABN AMRO Bank.





Op de foto ziet u (van links naar rechts): Jori Besteman, VP of Marketing Wouter Klinkhamer, CEO en co-founder Wisse Bakker, COO Brenda de Ruiter, VP Sales Core Markets & Customer Success Rick Goud, CIO & Founder

Bron: Zivver