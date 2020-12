Nieuwe online serie Levensliedjes maakt psychische problematiek onder jongeren bespreekbaar

Delany, Naaz en Pjotr maken samen met jongeren Levensliedjes over hun mentale problemen

MIND en de Hersenstichting lanceren op 3 december Levensliedjes, een online videoserie op de kanalen van jongerencommunity 2K40. In de serie gaan jongeren met mentale problemen op stap met een Nederlandse artiest en creëren zij samen een nieuw nummer dat hen helpt het gesprek aan te gaan over hun mentale gezondheid. Bekijk hier de trailer van de serie Levensliedjes:

Steeds meer jongeren hebben te maken met mentale problemen. Maar liefst 1 op de 7 Nederlandse jongeren ervaart depressieve klachten die vaak gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van onder meer MIND en de Hersenstichting is uitgevoerd.

De magie van muziek

“Praten over problemen is de eerste stap naar verbetering, maar dit blijkt vaak de moeilijkste stap”, zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND. “We lijken niet graag te praten over onze gevoelens, maar we zingen er wel over.” Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting vult aan: “Ontelbaar veel liedjes gaan over onze gevoelens. Muziek vertelt je verhaal, is een manier om je gevoelens te uiten en om de mensen om je heen beter te begrijpen. Onderzoek toont aan dat muziek stress en pijn vermindert en je welzijn kan verhogen.”

Met deze gedachte lanceren MIND en de Hersenstichting de online videoserie Levensliedjes. Levensliedjes draait om praten en zingen over mentale problemen. Drie jongeren laten zien en horen hoe zij dealen met hun mentale issues, samen met drie Nederlandse artiesten. Rapper Pjotr is gelinkt aan Cindy, zangeres Delany aan Maud en zangeres Naaz aan Lars. De jongeren worstelen met angst, prestatiedruk en depressie. In elke aflevering gaat de artiest in gesprek met één van de jongeren en gebruikt de artiest hun issue als inspiratie voor een nieuw nummer.

Deze nieuwe levensliedjes bieden de jongeren hulp bij het open zijn en het praten over mentale problemen, met vrienden en familie. Het doel is om andere jongeren te stimuleren om ook open te zijn over hun mentale issues. Maud: “Wat ik graag zou zien, is dat mensen niet meer zo veel pijn alleen hoeven te lijden. En dat kan alleen als we met z’n allen open zijn en elkaar kunnen helpen door herkenning.”

Uit eigen ervaring

Delany, Naaz en Pjotr zijn niet zomaar artiesten. Alle drie hebben zij ervaring met mentale problemen. Zo kampt Delany met een ‘onzichtbare ziekte’, een chronisch vermoeidheidssyndroom, waar zij zich regelmatig over uitspreekt. Muziek is voor haar de ideale uitlaatklep. Ook voor Pjotr is muziek een uitlaatklep. Zo maakte hij eerder al een nummer over zijn chronisch zieke moeder. “Ik maak muziek over wat ik meemaak, daar hoort dit ook bij,” zegt Pjotr.

Zangeres Naaz weet als geen ander hoe helend muziek kan zijn. Onzekerheden, zich onbegrepen voelen en pesterijen uit haar jeugd verwerkt Naaz dankzij haar muziek. Zo zingt zij in haar liedje ‘Pretty’ openlijk over haar onzekerheden. Naaz: “Ik hoop dat anderen in vergelijkbare situaties zich kunnen herkennen in mijn teksten en zo steun vinden.”

Stigma rondom psychische problemen

Het doel van MIND en de Hersenstichting achter deze videoserie is het stigma rondom psychische problematiek doorbreken. Het moet normaal worden om over psychische gezondheid te kunnen praten. Maud bevestigt: “Het voelt als een muur, die niet doorbroken kan worden. Juist omdat we er niet over praten, denk je dat er negatieve reacties komen. Terwijl dat totaal niet zo is. Toen dacht ik bij mezelf: de enige manier waarop we dit kunnen oplossen, is als ik er wél over ga praten.”

Concrete tips & tricks

De videoserie wordt vanaf 3 december wekelijks uitgezonden op het YouTube- en Instagram-kanaal van 2K40, dé jongerencommunity van de Gezonde Generatie. Alle content op 2K40 is voor en dóór jongeren gemaakt met als doel elkaar te stimuleren een gezonde lifestyle te kiezen. Met Levensliedjes worden niet alleen stigma’s doorbroken, ook worden er concrete tips en tricks gedeeld op https://2K40.nl/mentaal

