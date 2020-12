Meniscusoperatie binnen twee weken in Ikazia

De polikliniek Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft een zogenoemde ‘one-stop meniscus’ mogelijkheid. Hierdoor kunnen patiënten met meniscusproblemen binnen drie weken zijn gescreend én – indien noodzakelijk – geopereerd.

“Om die snelheid te kunnen bieden, stellen we wel een aantal voorwaarden”, legt orthopeed Campo uit. “Zo moet een patiënt onder de 60 jaar zijn, moet de scheur in de meniscus al zijn vastgesteld door de huisarts of via een MRI én moet de patiënt relatief gezond zijn. Díe eerste noodzakelijke screening vindt telefonisch plaats. Vervolgens heeft de patiënt binnen één week een afspraak op de polikliniek Orthopedie. Als een operatie inderdaad zinvol blijkt, volgt aansluitend een pre-operatieve beoordeling. De daadwerkelijke operatie vindt dan vervolgens binnen twee weken plaats.”

Meniscusproblemen zijn heel hinderlijk in het dagelijkse leven. “(Trap)lopen, knielen, hurken, autorijden of fietsen gaat bijvoorbeeld een stuk lastiger, als je je knie niet meer goed kan buigen. Veel, met name in het arbeidsproces participerende, patiënten zijn gebaat bij een snelle behandeling. We zijn er trots op dat we onze patiënten nu nóg sneller kunnen helpen dan voorheen. Zo werken we in Ikazia continu aan ‘Beter’.”

Bron: Ikazia Ziekenhuis Rotterdam