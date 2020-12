Artsen die ruggen manipuleren: het is in Nederland een weinig bekend fenomeen. Toch blijkt uit het onderzoek van Schuller dat deze zogeheten musculoskeletale (MSK) artsen een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van patiënten die langdurig last hebben van lage-rugpijn.



Schuller beschrijft een onderzoek waarin ruim duizend patiënten met lage-rugklachten werden gevolgd tijdens en na de behandeling door MSK artsen, waarbij de behandeling bestond uit manipulaties (corrigeren van de wervelkolom met een zachte manipulerende beweging direct op de wervel) soms aangevuld met medicatie of injecties.



Tachtig procent van de patiënten verbeterde in het eerste half jaar na de behandeling en de patiënttevredenheid was hoog. Hoewel niet-ernstige bijwerkingen als spierpijn en hoofdpijn regelmatig voorkwamen, gingen deze doorgaans snel over.



Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt bovendien dat de meesten van de patiënten al lang klachten hadden, vaak al andere medisch specialisten hadden bezocht en veelal zonder effect behandeld waren met fysiotherapie, manuele therapie of chiropractie.



Wouter Schuller: Manipulatie van de rug verbetert klachten van lage-rugpijn

Link naar proefschrift