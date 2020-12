Leer spelenderwijs opnieuw kijken naar de wereld

Nieuw: Kijkdokter Kaartspel van Radboudumc en Radboud Universiteit

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit lanceren het Kijkdokter Kaartspel. Hiermee kan iedereen spelenderwijs leren om ruimer en aandachtiger naar de wereld, naar elkaar en zichzelf te kijken. Het kaartspel is een uitvloeisel van een van origine vrij studieonderdeel van de studie Geneeskunde in Nijmegen.

Het Kijkdokter Kaartspel is een bijvangst van het vrije studieonderdeel OGEN WIJD OPEN! dat het Radboudumc voor jonge dokters verzorgt sinds 2016. Deze minor is geïnspireerd op het Amerikaanse wetenschappelijk onderbouwde art based medical learning model, waarbij kunst en het andere kijken van kunstenaars als leermiddel worden gebruikt om jonge dokters te leren hun patiënten aandachtiger te observeren. Hierdoor worden ze kijkdokter: een dokter die goed, in de hele breedte, patiënten kan observeren.



Juist omdat er zoveel méér in de wereld is dat op aandachtig en ruim kijken wacht, hebben de initiatiefnemers van OGEN WIJD OPEN! besloten om van alle kijkoefeningen voor jonge dokters een kaartspel te maken waarmee iedereen voortaan zelf kijkdokter kan worden.it is de tekst van het bericht

Wetenschappelijke onderbouwing

Op 9 december promoveert onderzoeker Tamara van Woezik aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de effecten van kunstobservatie op jonge dokters. In hoofdstuk vijf besteedt ze aandacht aan het programma OGEN WIJD OPEN!

Kaartspel

Het kaartspel is door iedereen te gebruiken, jong en oud. Alleen en samen. Aan de hand van opdrachtkaarten, waarin door verschillende Kijkdokters vragen worden gesteld, leer je anders kijken naar de wereld om je heen. Dat kan overal. Aanvankelijk was het de bedoeling om de kaarten te gebruikem in musea, maar in feite kunnen ze overal gebruikt worden. De opdrachten bieden je de gelegenheid om je blik te verruimen.

Probeer het eens zelf met de opdracht van Beeldend kunstenaar Roy Villevoye: ‘Probeer vijf minuten te beschrijven wat je feitelijk ziet, dus niet wat je denkt te zien.’

De Kijkdokters

De 13 Kijkdokters die in het spel vragen stellen, zijn: fotodetective Hans Aarsman, beeldend kunstenaar Ruth van Beek, huisarts Chris van den Bergh, mond- en kaakchirurg Stefanie van den Bosch, schrijver en bioloog Tijs Goldschmidt, uroloog John Heesakkers, oogarts Jan Keunen, beeldend kunstenaar Frank Koolen, danser en choreograaf Adriaan Luteijn, beeldend kunstenaar Jan Rothuizen, psychiater Anne Speckens, beeldend kunstenaar Roy Villevoye.

Samenwerking

Het ‘Kijkdokter Kaartspel’ is een samenwerking tussen Radboudumc, Radboud Universiteit, Vereniging Rembrandt en het Europees Keramisch Werkcentrum in Oirschot. Het kaartspel is ontworpen door Trapped in Suburbia en kunstenaar Jan Rothuizen.

Meer informatie over het kaartspel via Radboudumc.

Meer informatie? Kijk op www.kijkdokter.nl

Te nieuwsgierig geworden? Kijk dan meteen hier het filmpje.

Bron: Radboudumc