Vrijdag in Meldpunt: Ouderen vaker verkeersslachtoffer

Verkeersdeelnemers op leeftijd raken steeds vaker betrokken bij ongevallen en de komende jaren zal dat verder toenemen. Zowel op de fiets als in de auto gaat het vooral mis bij onoverzichtelijke kruisingen waarbij de bestuurder veel informatie tegelijk moet verwerken en ook moet handelen, zegt Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Meldpunt op vrijdag 11 december om 19.15 uur bij MAX op NPO 2.

De komende jaren zal het aantal oudere verkeersdeelnemers sterk toenemen. De SWOV becijfert dat senioren een verhoogd overlijdensrisico hebben in het verkeer. In het afgelopen jaar steeg het aantal dodelijke fietsongelukken ons 70-plussers met 68 procent. De belangrijkste oorzaken zijn hun grotere fysieke kwetsbaarheid en functiestoornissen. Vaak gaat het mis bij complexe verkeerssituaties, zoals bij het linksaf slaan op onoverzichtelijke kruisingen. Ouderen hebben hier, zowel op de fiets (of e-bike) als in de auto relatief vaak moeite mee omdat het lastiger wordt hun aandacht te verdelen tussen verschillende deeltaken.

Verwerken



Op het fietspad van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam komt Rob Bunne (64) met zijn e-bike ten val en breekt een been. Truus Stomphorst (87) heeft in haar auto grote moeite met verkeersdrukte, helemaal in het donker bij slecht weer.

Breindeskundige Mark Tigchelaar legt uit waarom het oudere brein drukke verkeerssituaties minder goed kan verwerken. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland vertelt hoe ouder worden en aan het verkeer deelnemen toch verantwoord samen kunnen gaan.





Loyaliteit



Eind deze maand vervalt de loyaliteitsbonus van ING. Het gaat om een extraatje van vaak duizenden euro’s dat trouwe hypotheekklanten in de loop der jaren hebben opgebouwd. Bij verhuizing krijgen zij hiermee korting op de hypotheekrente van een nieuwe hypotheek bij ING. Maar op 1 januari staat het saldo van deze bonus bij iedereen weer op nul. Dit tot groot ongenoegen van trouwe klant Pascal Frehé uit Huizen.



Mag ING de loyaliteitsbonus afschaffen? En zou het op zijn minst niet redelijk zijn als klanten een fatsoenlijk alternatief wordt geboden? MAX Ombudsman Rogier de Haan zocht het uit.

MAX: Meldpunt

Vrijdag 11 december om 19.15 uur op NPO 2

Presentatie: Elles de Bruin

www.maxmeldpunt.nl | meldpunt@omroepmax.nl