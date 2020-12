Amphia slaagt met vlag en wimpel voor kwaliteitskeurmerk JCI

Amphia heeft haar JCI-accreditatie, een internationaal kwaliteitskeurmerk voor zorginstellingen, met succes verlengd. Bijna alle punten die getoetst zijn werden behaald. ‘We hebben als ziekenhuis weer een fantastische prestatie geleverd. De auditoren noemden de resultaten “outstanding en excellent”. Dit hebben we echt samen voor elkaar gekregen!’, aldus Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia.

Amphia behaalt voor de tweede achtereenvolgende keer deze vooraanstaande oorkonde. Voor het keurmerk is Amphia getoetst op meer dan 1400 normen van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs die bijna allemaal ruimschoots gehaald werden. Anneke Jeurgens, bestuurslid bij het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia: ”Amphia wil patiënten de beste en meest veilige zorg bieden. Daarom kijken wij iedere dag hoe wij ons werk nog beter kunnen doen en hoe wij de risico’s van ons handelen verder kunnen beperken. De hoge scores bij deze internationale controle is voor ons een bevestiging dat onze aanpak de juiste is. Daar ben ik trots op.”

De audit

Afgelopen week heeft een team van vijf internationale auditoren via de ipad allerlei checks gedaan bij Amphia. Zij hebben de kwaliteit en veiligheid voor zowel patiënten, medewerkers als bezoekers van Amphia onder de loep genomen. In totaal werden ruim 1400 kwaliteitscriteria onderzocht. Amphia scoort op het overgrote deel goed. Alle normen voor de patiëntenzorg werden ruimschoots gehaald. Al met al een verbeteringsslag van 47% t.o.v. de vorige accreditatie. De auditoren waren onder de indruk van de openheid, enthousiasme en bekwaamheid van de medewerkers bij de interviews en observaties. Olof Suttorp: ”Tijdens de onderzoeksweek complimenteerde de onderzoekscommissie ons over de verbeteringen die Amphia heeft doorgevoerd sinds de vorige accreditatie en over de deskundigheid van de medewerkers.”

JCI zorgt voor focus op kwaliteit

JCI staat voor Joint Commission International, een organisatie die zich wereldwijd richt op het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg. JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het richt de focus op de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar hoe dit in de praktijk bij de patiënt uitgevoerd wordt. Anneke Jeurgens: “De methodiek van JCI heeft een goede structuur aangebracht in hoe wij kijken naar kwaliteit en veiligheid. JCI helpt ons als medisch specialisten bij het alert blijven op het optimaliseren van onze processen, waardoor de kwaliteit van onze patiëntenzorg is verbeterd. Door de komst van JCI is het containerbegrip ‘kwaliteit’ veel concreter geworden.” JCI vraagt de zorgverlener de kwaliteit en veiligheid van zorg voortdurend te verbeteren. Dát is wat Amphia drijft en dát is wat de patiënt van Amphia mag verwachten.

Bron: Amphia