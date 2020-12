Keurmerk voor mondkapjes via nieuw lab duurzaamheidsinstituut AMIBM

Producenten van niet-medische mondkapjes moeten sinds kort aan bepaalde eisen voldoen als ze een keurmerk willen krijgen. Het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM), gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus bij Geleen, gaat in een gloednieuwe ‘kapjes-teststraat’ mondkapjes beoordelen op deze nieuwe normen. Goedgekeurde producenten krijgen vervolgens een keurmerk. Daarmee kunnen mensen al direct in de winkel zien of het mondkapje dat ze willen kopen voldoende bescherming biedt, maar bijvoorbeeld ook of het gemaakt is van milieuvriendelijke materialen en om te controleren of er geen giftige stoffen in zijn verwerkt.

Beschermingsnorm



Vanaf begin deze maand is het verplicht om in publieke binnenruimtes in Nederland een mondkapje te dragen. Niet-medische mondkapjes moeten – om in aanmerking te komen voor het keurmerk – 70% bescherming bieden tegen de overdracht van verschillende ziektekiemen (medische mondkapjes hebben een beschermingsniveau van minimaal 95%). Het normalisatie-instituut NEN heeft daarom vandaag een nieuw certificatiesysteem voor niet-medische mondkapjes gepresenteerd. Wetenschappers van AMIBM – een samenwerking tussen Universiteit Maastricht (UM), de technische universiteit RWTH in Aken en het Duitse Fraunhofer Instituut – schreven mee aan deze norm en leverden wezenlijke wetenschappelijke input. Ook gaat AMIBM vanaf vandaag de mondkapjes in haar splinternieuwe laboratorium beoordelen op deze nieuwe eisen.

Richard Ramakers geeft leiding aan AMIBM en professor Stefan Jockenhövel is er wetenschappelijk directeur. Zij stonden aan de wieg van deze nieuwe ‘teststraat’: “We testen al sinds het begin van de pandemie medische maskers. Steeds vaker kregen we ook de vraag om publieksmaskers te testen, hoewel eigenlijk niemand wist waaraan ze moesten voldoen. Er zitten enorme kwaliteitsverschillen in de maskers op de markt. Het is goed dat daar nu een norm voor bestaat en mensen nu meteen in de winkel kunnen zien of een mondkapje daadwerkelijk bescherming biedt.”

Duurzame mondkapjes



Naast het testen of mondkapjes voldoen aan de keurmerkeisen werkt AMIBM aan de ontwikkeling van duurzame mondmaskers, die biologisch afbreekbaar zijn. Mondkapjesplichten zijn in veel landen van kracht en daarmee gaat ook een potentieel afvalprobleem gepaard, waarbij microplastics in ons milieu terecht komen. Biologisch afbreekbare en van duurzame materialen gemaakte mondmaskers leveren een waardevolle bijdrage aan de oplossing van dat probleem, net als het testen van wasbare – en daarmee vele keren herbruikbare – maskers.

Over AMIBM



Het Kennis-As project AMIBM, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, is gericht op het verleggen van grenzen binnen de wereld van biobased materials. De essentie is om planten en andere organismen te gebruiken als leverancier van hoogwaardige grondstoffen, zodat deze gebruikt kunnen worden bij onder andere industriële toepassingen. Daarmee wordt volop bijgedragen aan de transitie naar een circulaire economie. AMIBM is gespecialiseerd in textiel voor technische en medische toepassingen. Provincie Limburg heeft € 9 miljoen in het instituut geïnvesteerd.

Bron: Universiteit Maastricht