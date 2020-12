Noord-Hollandse ziekenhuizen starten digitale uitwisseling medische beelden

Noord-Hollandse ziekenhuizen starten met digitale beeldenuitwisseling. Het gaat om BovenIJ ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek. Zorgverleners in deze ziekenhuizen krijgen zo direct inzage in de medische beeldvorming én beeldverslagen van hun patiënten bij behandeling in de andere ziekenhuizen. Dit draagt bij aan snelle en veilige patiëntenzorg.

Goed beveiligd platform

De Noord-Hollandse ziekenhuizen hebben hiervoor samen met Zorgring en SIGRA een regionaal uitwisselingsplatform gerealiseerd. Dit platform maakt gebruikt van XDS, de internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Dit betekent dat er op gestandaardiseerde en goed beveiligde wijze gegevens worden uitgewisseld. Alleen zorgorganisaties die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen gebruikmaken van dit platform.

Snelle en veilige patiëntenzorg

Het BovenIJ is op kleine schaal gestart met het uitwisselen van deze medische informatie. Artsen binnen de neuro-oncologische zorg maken niet langer gebruik van dvd’s om medische beelden en beeldverslagen te versturen. Neuroloog Wijnand Palmbergen heeft goede ervaringen opgedaan met de XDS-verbinding: ‘Door het digitaal uitwisselen van radiologiebeelden kan er sneller worden geschakeld met collega’s in andere ziekenhuizen. Dit komt ten goede aan de patiëntenzorg.’ Uiteraard wordt medische informatie alleen uitgewisseld wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven en er sprake is van een behandelrelatie.

Digitale zorg, ook dichtbij

BovenIJ organiseert de zorg steeds vaker over de grenzen van het ziekenhuis heen. Dit maakt dat het steeds belangrijker wordt om eenvoudig gegevens te kunnen uitwisselen. Niet alleen met onze zorgpartners, maar ook met onze patiënten. Juist nu, in deze coronaperiode, vinden wij dat belangrijk. Zodat patiënten niet wachten om met klachten naar hun huisarts te gaan en weten dat wij hun gezondheid met aandacht volgen. BovenIJ maakt hiervoor gebruik van de BeterDichtbij-app. Onze digitale zorg wordt gewaardeerd; in het afgelopen najaar voerden artsen en patiënten bijna 750 videoconsulten en werden 1200 gesprekken gevoerd via de BeterDichtbij-app.

Bron: Bovenij