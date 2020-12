School’s cool Nederland wint 75.000 euro voor steun aan kwetsbare kinderen

Stichting wint Helffer Kootkar Prijs van het Oranje Fonds

School’s cool Nederland is de winnaar van de Helffer Kootkar Prijs 2020. De prijs is op 11 december uitgereikt door het Oranje Fonds. De stichting krijgt de prijs voor het uitzonderlijke werk wat de vrijwilligers doen om kansen te geven aan kwetsbare kinderen.

Extra steun

De organisatie koppelt op een succesvolle manier vrijwillige mentoren aan leerlingen die extra steun nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen komen uit kwetsbare thuisomgevingen, waarin er vaak een laag inkomen is, weinig steun geboden wordt bij schoolgerelateerde zaken en waarin ouders een afstand tot de samenleving voelen.

De vrijwillige mentor begeleidt de leerling bij het maken van huiswerk, het maken van planningen en helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De ouders worden hierbij betrokken, zodat ook zij meer betrokkenheid voelen bij de school en de ontwikkeling van hun kind. School’s Cool Nederland heeft 28 vestigingen.



Preventief

De jury heeft School’s cool Nederland tot winnaar verkozen, omdat hun aanpak preventief werkt en er ook aandacht is voor sociale vaardigheden, zoals het versterken van zelfvertrouwen en motivatie, en voor leuke dingen zoals sporten of hobby’s. Ook de manier waarop de ouders betrokken worden onderscheidt de aanpak van de stichting.

Daarnaast heeft de organisatie ook in de coronaperiode inventieve manieren gevonden om in contact te blijven staan met leerlingen. Onder de noemer Funschool werden, eerst voornamelijk online en later ook fysieke, workshops georganiseerd om het welzijn van de kinderen te waarborgen. Interactieve activiteiten als DJ-lessen en make-up workshops boden hen een afleiding van de corona-omstandigheden en bezorgden hen een positieve ervaring in een lastige periode.



Lange termijn effecten

Het bedrag van 75.000 euro wordt gebruikt om meer verdieping en vernieuwing aan de brengen in het huidige programma en om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen. Zo wil de stichting het aanbod uitbreiden naar groep 4,5 en 6, de mogelijkheden voor een online gemeenschap onderzoeken en ook nieuw onderzoek doen naar de lange termijn effecten van deelname aan School’s cool.



Helffer Kootkar Prijs

In 1980 hebben dhr. A.H. Helffer en mw. C.M.J. Kootkar de Stichting Helffer-Kootkar Prijs opgericht. De prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren. Hij wordt uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen mensen die door ziekte, gebrek, of sociale en culturele achtergrond een marginale positie in de samenleving hebben. Beide oprichters zijn inmiddels overleden en de prijs is sinds 2007 als Fonds op Naam ondergebracht bij het Oranje Fonds. Wie de prijs verdient wordt bepaald door een jury bestaande uit voormalig bestuursleden van de voormalige Stichting Helffer-Kootkar Prijs en bestuursleden van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: Oranjefonds