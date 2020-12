Zorggroep Almere bouwt samen met PharmaPartners verder aan innovaties voor eerstelijnszorg

Zorggroep Almere en PharmaPartners zetten hun jarenlange samenwerking in de ICT voor huisartsen, apotheken en hun patiënten, ook de komende jaren voort. “Op het gebied van ICT en digitalisering gaan we een hele spannende en uitdagende tijd tegemoet. Daar wil ik met PharmaPartners samen aan verder kunnen bouwen”, vertelt Veronique Bekendam, directeur van Zorggroep Almere.

Samenwerken aan werkdrukverlaging

Zorggroep Almere en PharmaPartners tekenden de nieuwe strategische samenwerkingsovereenkomst tijdens een virtueel overleg. “Ik kijk uit naar een mooie verdere uitbouw van alle ICT-mogelijkheden die er zijn ter ontlasting van zowel de apothekers als de huisartsen”, zegt Bekendam, “en we zijn blij dat we de jarenlange samenwerking weer een aantal jaar voort kunnen zetten.” Ook Suzanne van Aarle, directeur PharmaPartners Huisartsenzorg, is blij: “Zonder vooruitstrevende partners als Zorggroep Almere kun je innovaties niet goed vormgeven, terwijl die innovaties zo hard nodig zijn voor de zorg.”

Vanwege de corona-situatie vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 16 december 2020 digitaal plaats.

Regiovorming voor een betere eerstelijns samenwerking

Dat Zorggroep Almere vooruitstrevend is, blijkt ook uit de manier waarop deze overeenkomst is vormgegeven. “Zorggroep Almere stemt het contract met PharmaPartners af voor alle zorgverleners in de regio Almere en onderhoudt vervolgens ook het contact met PharmaPartners”, vertelt Collin Schippers, Hoofd ICT en Inkoop van Zorggroep Almere, “alle huisartsen en apotheken kunnen vrijwillig deelnemen aan deze overeenkomst. Dat maakt deze overeenkomst extra bijzonder: je bedient de eerstelijns zorg in de regio in zijn totaal.”

Bekendam vult aan: “Dat versterkt de samenwerking tussen de Almeerse huisartsen en apotheken. We zijn heel tevreden over de drie systemen van PharmaPartners en het is een groot goed als alle apotheken en huisartsen in Almere op één systeem zitten, zodat er niet gekoppeld hoeft te worden.”

De eerstelijnszorg ondersteunen

Zorggroep Almere werkt mee aan de ontwikkeling van de innovatie ‘Consult-voorbereidende vragenlijsten’. “Ik denk dat deze ontwikkeling helpt bij het ontlasten van de praktijk en zorgt voor een efficiënte praktijkvoering”, geeft Veronique Bekendam aan, maar ook andere vormen van consultvoering dragen hier volgens haar aan bij zoals Slimme protocollen. Deze functionaliteit is sinds september dit jaar beschikbaar in Medicom en verlaagt de registratielast van zorgverleners.

“We schuiven steeds meer op naar een deels digitale dokter. Die zal nooit het fysieke contact helemaal vervangen, maar kan wel mooi aanvullend en ondersteunend zijn”, geeft Veronique Bekendam aan. De bijdrage van Zorggroep Almere is dan ook enorm waardevol. “Dankzij de samenwerking met Zorggroep Almere zorgen we dat we zaken ontwikkelen die de zorg beter maken”, vertelt Van Aarle.

Patiënten voeren eigen regie

Volgens Veronique Bekendam hebben consult-voorbereidende vragenlijsten nog een ander effect: “Patiënten hebben hierdoor meer eigen regie, wat ze tegenwoordig van ons verwachten.” Ze kijkt daarom ook uit naar de uitbouw en uitbreiding van de app MedGemak voor patiënten. “Deze app draagt bij aan het zelfmanagement, de eigen regie van de patiënt. Patiënten kunnen steeds meer zelf doen.” Zo daalt de telefonische druk voor zorgverleners volgens Bekendam: “Over alles wat je online kan inzien, hoef je niet meer te bellen.”

Bron: Zorggroep Almere & PharmaPartners