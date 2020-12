Zorginstellingen vragen steeds vaker Rode Kruis om hulp

Zorginstellingen kloppen steeds vaker bij het Rode Kruis aan voor hulp tijdens de coronacrisis. De druk op ziekenhuizen en verpleeghuizen is zo hoog dat ze het Rode Kruis vragen om hen te ondersteunen. Sinds november is het aantal verzoeken om hulp verdubbeld en nog altijd komen er nieuwe aanvragen binnen.

Het Rode Kruis helpt verpleeghuizen en ziekenhuizen tijdens de coronapandemie met ondersteunende taken. Onze hulpverleners maken bijvoorbeeld materialen schoon, begeleiden mensen naar de juiste afdelingen en vullen materialen bij. Ook voeren onze geschoolde hulpverleners lichte verpleegkundige handelingen uit, zoals het meten van bloeddruk, saturatie en bloedglucose. Momenteel ondersteunen we 21 zorginstellingen in Nederland en het aantal loopt steeds verder op.

Daarnaast brengen onze vrijwilligers coronapatiënten naar zorginstellingen met speciaal vervoer. Ook rijden ze huisartsen rond die COVID-19-patiënten bezoeken of coronatests afnemen bij mensen thuis.

“De zorgverleners staan al bijna een jaar voor de bijna onmogelijke opgave om alle coronapatiënten én andere patiënten de medische hulp te bieden die zij nodig hebben. We kunnen hen niet in de kou laten staan en moeten een helpende hand bieden. Deze hulp is nu belangrijker dan ooit,” stelt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik.

Meer tijd voor patiënten

Met onze hulp besparen we de zwaar belaste werknemers in de zorg tijd. “Doordat wij taken uit handen nemen van de verpleegkundigen, zie ik dat zij meer tijd hebben om hun werk te doen. Soms scheelt dat voor hen zo’n half uur op een dag. In die tijd is er dan bijvoorbeeld tijd om iemand te helpen douchen in plaats van het wassen aan de wastafel. Dat maakt voor een patiënt het verschil,” zegt Rode Kruis-vrijwilliger Marianne van Prooijen, die ondersteunt in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen. “Ook geven we wat extra aandacht aan de bewoners of patiënten. En dat is in deze kersttijd natuurlijk extra belangrijk.”

3FM vraagt deze week aandacht voor onze ondersteuning van de zorg tijdens 3FM Serious Request. Je kunt de actie steunen door een plaat aan te vragen, zelf een actie te starten of te doneren voor onze medische ondersteuning tijdens de coronacrisis.