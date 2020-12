Ancora Health en Mediq brengen coronarisico’s zorgpersoneel in kaart

Uit onderzoek blijkt dat zorgmedewerkers in de frontlinie bijna 12 keer zoveel risico op coronabesmetting lopen als andere mensen. Om dit risico beter beheersbaar te maken, heeft Ancora Health een preventieprogramma voor medewerkers in de zorg en andere risicoberoepen ontwikkeld. Mediq gaat dit programma als een van de eerste zorgorganisaties in Nederland inzetten voor haar medewerkers in de frontlinie.



Niet iedereen kan voldoen aan de coronamaatregelen om zo veel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken. Bij contactberoepen in sectoren zoals zorg en onderwijs lopen mensen een verhoogd risico op coronabesmetting en -verspreiding. Wordt er genoeg gedaan om coronabesmetting van mensen met een risicoberoep te voorkomen? Ancora Health vindt dat hier winst te behalen is en ontwikkelde een preventieprogramma dat medewerkers in de frontlinie op laagdrempelige wijze inzicht in hun risicoprofiel geeft. Met op hun persoonlijke situatie gerichte gedrags- en voedingsveranderingen kunnen zij zich wapenen tegen de impact van het virus.



Innovaties

‘De veiligheid van onze medewerkers en klanten staat voorop in alles wat wij doen’, benadrukt Arjen Linders, algemeen directeur van Mediq Benelux. ‘Bij hun bezoeken aan zorginstellingen en patiënten in de thuissituatie worden onze collega’s van het zorg- en servicesteam dagelijks met het besmettingsrisico geconfronteerd. Met het preventieve programma van Ancora Health kunnen we hen beter beschermen. Wij geloven dat een grotere rol voor de patiënt en digitalisering belangrijk zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze innovatie van Ancora Health past bij deze visie en daarom zijn we blij dat we hier samen in kunnen optrekken.’



Meer Mens

Met het gezondheidsprogramma van Ancora Health krijgen de zorg- en servicesmedewerkers van Mediq beter inzicht in hun mentale en fysieke gezondheid. Onder meer biomarkers en DNA worden gemeten. Ook wordt naar de leefstijl, voeding en fitheid gekeken. ‘We hebben dit preventieve programma aan meer dan 100 medewerkers aangeboden. Het is geweldig dat we hen op data gebaseerde handvatten kunnen bieden om zo min mogelijk risico te lopen’, zegt HR-directeur Leontine Westerbroek. ‘Met deze collega’s doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten zich minder patiënt voelen. En meer mens. Om dit werk met hart en ziel te kunnen doen, is het enorm belangrijk dat je zelf ook goed in je vel zit!’



Over Ancora Health

Ancora Health is een Nederlandse start-up in preventieve gezondheid. Ancora helpt mensen om regie te nemen over hun gezondheid, welzijn en prestaties door hen toegang te geven tot inzichten uit een wetenschappelijke gezondheidscheck. Hierbij worden door metingen, testen en holistische analyses op o.a. dna, urine, bloed, longcapaciteit en hartfunctie meer dan 1.000 datapunten verkregen. Op basis hiervan worden gezonde voedings- en levensstijladviezen aangereikt en kan meer aandacht aan gezondheidsrisico’s worden besteed.



Over Mediq

Iedere dag rekenen miljoenen patiënten én de toegewijde professionals die voor hen zorgen op de levering van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen van Mediq. Als betrouwbare partner van patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars focust Mediq voortdurend op het verbeteren van de zorguitkomsten en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Mediq is in 1899 opgericht en heeft leidende marktposities in 13 Europese landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.