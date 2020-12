Corona-ervaringen samengebracht in een boek

Enkele weken nadat Europa in een vorm van lockdown zat, en de eerste corona-klap verwerkt was, ging de knop bij velen om. In de zorg zagen we dat mensen direct al hun krachten bundelden om de zorg voor kwetsbare cliënten voort te zetten. Door creatief en out-of-the-box te denken, kwamen mooie initiatieven van de grond door cliënten en zorgprofessionals.



Een van deze initiatieven werd in Engeland gestart. Universiteiten en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) van over de hele wereld werden gevraagd mee te schrijven aan een COVID19-book.



Verhalen en ervaringen

Cliënten, ervaringsdeskundigen met een VB, hun begeleiders en naasten mochten bijdragen met ervaringen en verhalen over de lockdown. Het zorgde direct voor een mooie samenwerking tussen onderzoekers, zorgprofessionals en cliënten.

Vanuit de Academische Werkplaats ’s Heeren Loo – Vrije Universiteit Amsterdam schreven onderzoekers Edithe Rot en Maaike van Rest de ervaringen en verhalen op van drie ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en van drie persoonlijk begeleiders op woongroepen. In samenwerking kwamen zij met elkaar tot een zestal persoonlijke verhalen over de coronacrisis.



Ontroerende beelden

De persoonlijke verhalen worden nu in een reeks gedeeld met het grotere publiek. De reeks levert mooie, onverwachte en soms verdrietige beelden op. En het toont de menselijkheid achter de cijfers over corona. Met deze verhalen delen we ervaringen en emoties die opgedaan zijn in de zorg in 2020, die niemand had kunnen voorspellen. Het laat de kracht en veerkracht zien van cliënten en hun begeleiders in de zorg in een hele bijzondere tijd!

Bekijk het COVID19-book hier.

Bron: ‘s Heeren Loo