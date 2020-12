Hoofd Intensive Care Ikazia ontvangt Woman of the Year Award

Hoofd Intensive Care Ikazia ontvangt Harper’s Bazaar Women of the Year Award namens alle vrouwen in de zorg

In het Conservatorium Hotel in Amsterdam werden woensdagavond 16 december de Women of the Year Awards 2020 uitgereikt. Harper’s Bazaar nomineerde vrouwen die leiderschap toonden in onderwerpen als COVID-19, #BLACKLIVESMATTER en duurzaamheid. Anna Schut, internist-intensivist en hoofd van de afdeling Intensive Care van het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis mocht, als boegbeeld van de vrouwen die in de frontlinie strijden tegen het coronavirus, de Women of the Year Publieksprijs 2020 in ontvangst nemen.

Vrouwen in de fr0ntlinie

Een grote groep vrouwen werkt op de IC’s in de frontlinie tegen het coronavirus. Ze zijn onmisbaar en zetten zich met gevaar voor eigen leven in voor de gezondheid van anderen. Om een gezicht te geven aan deze groep werd Anna Schut naar voren geschoven. Als internist-intensivist in het Ikazia Ziekenhuis en hoofd van de afdeling Intensive Care is zij verantwoordelijk voor de zorg van ernstig zieke patiënten. Er werd massaal op de vrouwen in de frontlinie gestemd en Anna Schut mocht woensdag de Publieksprijs namens hen in ontvangst nemen.

Na de prijsuitreiking deelt Anna haar tip met de presentator hoe andere vrouwen ook zo’n mooie carrière kunnen realiseren. Daarover zegt zij: “Wees onbevreesd en ga ervoor. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat het niet lukt en dan begin je opnieuw.”

Over de huidige COVID-situatie vertelt Anna het volgende: “We maken ons in Ikazia op voor de volgende storm die gaat komen. Ik omschrijf het als een kolkende rivier waar we in zitten. Als we nu niks doen, gaan we recht op een waterval af, waarbij veel mensen ten onder gaan. En dan bedoel ik niet alleen mensen die ziek worden en het zorgpersoneel maar ook mensen die hun baan kwijtraken en financieel in problemen komen. We hebben nu de kans om allemaal een steen in die rivier te verleggen en met elkaar een dam te bouwen. Alleen dan kan het tij keren en kunnen we toe naar de vaccinaties die ons verder zullen helpen.”

Fotobijschrift: Anna Schut, internist-intensivist en hoofd van de afdeling Intensive Care van het Ikazia Ziekenhuis met de Women of the Year Publieksprijs 2020.

Bron: Ikazia Ziekenhuis