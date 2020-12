Winnaars Planetree awards bekend voor mensgerichte zorginitiatieven

Planetree reikte in de afgelopen maand voor de twaalfde keer de Planetree awards uit voor meest mensgerichte initiatieven en bijzondere personen in de zorg. Dat gebeurde dit keer vanwege corona digitaal via de Twitter-, Facebook-, LinkedIn- en YouTube-accounts van Planetree. De awards zijn bedoeld als stimulans voor zorgorganisaties en erkenning van al die mensen en teams die mensgerichte zorg op een bijzondere manier in de praktijk brengen. Alle genomineerden initiatieven en personen én de winnaars zijn te zien op https://www.youtube.com/channel/UCv4_7ytxKuMKl4xkGLjCD-w

In de categorie Planetree Innovatieawards kwamen weer prachtige nieuwe initiatieven naar voren, allen ontwikkeld in samenspraak met cliënten. Een belangrijk punt volgens de vakjury, die de initiatieven naast het criterium partnerschap beoordeelde op kwaliteit, empathie en merkbare effectiviteit. Ook de publieksjury was erg onder de indruk van de verschillende initiatieven.

Planetree Innovatieawards

In de categorie Planetree Innovatieawards is Libra Audiologie & Revalidatie de winnaar met ‘Go Baby Go’, waarin samen met ouders elektrische autootjes gemaakt zijn voor jonge kinderen met een lichamelijke beperking, zodat hun bewegingsvrijheid en plezier vergroot wordt. De andere twee genomineerden waren GGzE die ‘Lichtcafés’ ontwikkelde, ontmoetingsplekken met licht voor onder andere mensen met een (winter)depressie en Rivas Zorggroep die ‘Ademhalingsondersteuning thuis’ biedt voor mensen met ernstige klachten van de longziekte COPD.

Planetree Projectaward

In de categorie Projectaward won het project ‘Positief Bekeken!’ van GGzE, een training door en voor mensen met autisme, die uitgaat van de kracht en sterke punten, om het welbevinden van de deelnemers te bevorderen. De andere zeven projecten in deze categorie kwamen van Asster (België), Cardia, Groenhuysen, Sevagram, Vilente, WVO Zorg en Zorggroep Almere. Ook al hun projecten zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van Planetree Nederland-België.

Planetree Persoonsaward

De Planetree Persoonsaward wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die verbonden is aan een van de partner-zorgorganisaties van Planetree. Daarbij wordt gekeken naar criteria als partnerschap, empathie, kwaliteit en merkbaar verschil maken. Deze is dit jaar gewonnen door Mirjam Schenkel van Sevagram, voor de vele initiatieven die zij onderneemt, ook in eigen tijd, en voor de trainingen op het gebied van bewustwording voor medewerkers. De cliënt staat bij haar echt altijd centraal.

Mensgerichte Zorg Persoonsaward

Naast de Planetree Persoonsaward, reikt Planetree sinds vorig jaar ook de Mensgerichte Zorg Persoonsaward uit. Hiermee erkent Planetree mensen die niet alleen zélf mensgericht zijn, maar ook dusdanige omstandigheden creëren voor anderen om dat te zijn en uit te dragen, zodat mensgerichte zorg in Nederland, België of daarbuiten groeit in belang en uitvoering. De Mensgerichte Zorg Persoonsaward wordt in 2021 voor de tweede keer uitgereikt. De winnaar wordt dan bekend gemaakt.

Planetree

Mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte of aandoening, ouderdom, handicap of verwarring verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Zorg zoals je het je dierbaren gunt. Stichting Planetree Nederland is een non-profit organisatie die dit mogelijk maakt. Alles wat we doen is erop gericht dat zorg als goede zorg ervaren wordt en met plezier gegeven. Planetree inspireert, adviseert en begeleidt zorgorganisaties om dit in strategie en praktijk te realiseren én blijvend te ontwikkelen.

Fotobijschrift: Alle Planetree awards, waaronder de Innovatie Award voor Libra Revalidatie & Audiologie, zijn dit jaar uitgereikt aan de welverdiende winnaars via de social mediakanalen van Planetree.

Bron: Planetree