Materiaaltechnologie in de strijd tegen antibioticaresistentie

Een interdisciplinair, internationaal consortium onder leiding van Maastricht UMC+ onderzoeker dr. Chris Arts gaat de komende zes jaar onderzoek doen naar nieuwe technologische oplossingen voor het explosief toenemende probleem van antimicrobiële resistentie (AMR). Het onderzoek richt zich op maatschappelijk bewustwording van AMR en op de ontwikkeling van alternatieven voor traditionele antibiotica, door toepassing van nieuwe materiaaltechnologie.

Antimicrobiële resistentie (AMR) waarbij bacteriën in toenemende mate resistent zijn tegen antibiotica is wereldwijd een explosief toenemend probleem. Zo vergroot AMR het risico op levensbedreigende infecties na een operatie met als gevolg slechtere behandelresultaten en mede hierdoor een toename van de gezondheidszorgkosten. “Als bijna iedereen dit probleem blijft onderschatten, zullen er in 2050 wereldwijd jaarlijks 10 miljoen mensen overlijden aan de gevolgen van AMR”, vertelt Dr. Chris Arts, “en dit zijn nog voorzichtige schattingen” “De laatste 20 jaar zijn er geen nieuwe antibiotica meer op de markt gekomen. Daarom is het zo belangrijk dat we onderzoek gaan doen naar alternatieve technologieën om het gebruik van antibiotica terug te dringen.”

Materialen



Bacteriefilm op metalen implantaat

De kern van het onderzoek is het ontwikkelen van materialen die voorkomen dat er bacteriegroei ontstaat. Innovaties op het gebied van biomedische materialen spelen hierin een sleutelrol, volgens Arts. “Bacteriën zijn experts op het gebied van biologische

oorlogsvoering. Zij vechten continu met andere soorten en tegen onze lichaamseigen cellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bacteriën resistent worden tegen de antibiotica die wij op hun loslaten. Als we echter hun directe omgeving of bijvoorbeeld het oppervlak van onze implantaten zo kunnen maken dat bacteriën zich er niet thuis voelen, kunnen we infecties voorkomen, terwijl we niet bang hoeven te zijn voor toenemende ontwikkeling van AMR.”

Samenwerking



In een breed project worden de vele aspecten van AMR onderzocht. Om beter te begrijpen hoe bacteriën op een oppervlak groeien, wordt gebruik gemaakt van geavanceerde beeldvormende technieken van het Maastrichtse M4i-instituut. Daarnaast is binnen het project ook expliciete aandacht voor de implementatie van nieuwe technieken en maatschappelijke bewustwording rondom AMR.

Consortium



In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda verstrekt NWO een subsidie van 9.8 miljoen euro aan het DARTBAC-project: Dutch Antimicrobial Resistance Technology development and Biofilm Assessment Consortium. Aanvullend dragen de industrie partners van het DARTBAC-consortium nog eens een additionele bijdrage van 1.3 miljoen euro bij aan het budget.

De academische partners in het project : Amsterdam UMC, Leiden UMC, Maastricht UMC+, RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Groningen, UMC Utrecht, Universiteit van Amsterdam & Universiteit Maastricht.

De Industriele partners: B.Braun Aesculap (DE), BiosparQ (NL), Bonalive (FI), CAM Bioceramics (NL), DSM (NL), MadamTherapeutics (NL), OS-1 (NL), PCI Biotech (NO),& Zorginnovaties Nederland (NL).Overige partners: AMR-Insights, Federatie Medisch Specialisten Kennisinstituut, Nederlandse Orthopaedische Vereniging & ReumaNederland.

De speciale website van het project: www.NWA-Dartbac.nl

Bron: Maastricht UMC+