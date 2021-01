De zorg voor een echtgenote in de laatste fase van dementie

Ken je me nog? Het waargebeurde verhaal over het artsenechtpaar Brouwer en over hoe Alzheimer steeds dieper hun leven heeft bepaald.

In dit vervolg op Gooi me niet weg leeft en zorgt Willem Brouwer voor zijn diep demente vrouw. Ook in een vergevorderd stadium kiest hij ervoor om Tineke tot het laatst thuis te houden. Soms mijmert hij over hun werkzame leven als gynaecoloog en anesthesiologe. Nu leeft zij in een eigen wereld waarin hij toegang probeert te krijgen. Hij wil weten hoe ze denkt, hoe ze hem ziet. Is hij voor haar nog de partner van weleer? Brouwer probeert antwoorden te vinden. Pas als ze er echt niet meer is, denkt hij te weten hoe het zit.

Over de auteur

Willem Brouwer (1941) en Tineke Brouwer-Zijlstra (1942-2020) studeerden beiden geneeskunde aan de RU te Groningen waar ze elkaar ook leerden kennen. Hij specialiseerde zich in obstetrie en gynaecologie aan het OLVG te Amsterdam en zij specialiseerde zich in de anesthesiologie aan de VU te Amsterdam. Beiden waren verbonden aan een Leeuwarder ziekenhuis: hij van 1976 tot 2007, zij van 1976 tot 2002. Na zijn pensionering als gynaecoloog was hij nog tot 1 april 2019 aan dit ziekenhuis verbonden als kwaliteitsfunctionaris. Samen kregen ze twee zoons en werden ze grootouders van zes kleinkinderen. Ze waren 52 jaar getrouwd.

Bron: Uitgeverij de Brouwerij