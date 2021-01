Vandaag gaat de vaccinatiecampagne echt van start! Maar hoe werk dat als je als zzp-er voor een budgethouder werkt?

De Gezondheidsraad heeft het kabinet geadviseerd om groepen zorgverleners die met kwetsbare mensen werken, voorrang te geven bij het vaccineren. Op die manier kunnen zorgverleners zelf beschermd worden én vormen zij een beschermende ring rond kwetsbare mensen. De ziekenhuizen waren niet blij met deze volgorde en riepen het kabinet meerdere keren op een andere keuze te maken. Hierop kwam dit weekend het besluit om 30.000 professionals in de acute zorg tóch een vaccin aan te bieden.

Voor welke zorgprofessionals is er een vaccin?

Medewerkers in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning voorrang krijgen op de rest van de zorg. Daarnaast krijgen verpleegkundigen en artsen op de intensive care, de spoedeisende hulp, op de corona-afdelingen en ambulancemedewerkers .

Als eerste krijgen naast de professionals in de acute zorg, zorgmedewerkers die direct client contact hebben binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een uitnodiging. Daarna zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken binnen gehandicapten instellingen. Vervolgens de medewerkers die werkzaam zijn binnen de wijkverpleging en Wmo ondersteuning.

Vandaag is verpleeghuismedewerker Sanna gevaccineerd op de priklocatie in Veghel. Zij was als eerste aan de beurt in aanwezigheid van onder meer minister De Jonge (Volksgezondheid) en vertegenwoordigers van onder meer het RIVM, de GGD’s en Pfizer. De snelheid waarmee gevaccineerd kan worden, hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en van de opkomst.

Volgorde van vaccineren

De officiële volgorde voor vaccineren is (status 4-1-2021):

Zorgmedewerkers in acute zorg ziekenhuizen Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen Medewerkers uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo ondersteuning ?Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking 60-plussers met een medische indicatie (beginnend met de oudste leeftijdsgroepen) 60-plussers zonder medische indicatie (beginnend met de oudste leeftijdsgroepen) Mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie Overig zorgpersoneel, waaronder ziekenhuizen

Deze volgorde van vaccineren is aangepast omdat het vaccin van BioNTech/Pfizer lastig op kleinschalige manier te verspreiden is. Het is verpakt in grote hoeveelheden (975 doses) en moet bewaard worden bij -75°C. Daarom is nu gekozen voor een eerste grootschalige vaccinatie vanuit priklocaties voor medewerkers van verpleeghuizen en vanuit ziekenhuizen voor professionals in de acute zorg. Zij krijgen hun twee vaccinaties bij één van de de 25 centrale priklocaties van de GGD.

GGD-regio, bevestigde vaccinatielocatie

GGD Gooi en Vechtstreek, Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen GGD Rotterdam Rijnmond, Rotterdam the Hague Airport GGD IJsselland, IJsselhallen, Rieteweg 4, 8011 AB te Zwolle. GGD Noord en Oost Gelderland, Sporthal Mheenpark, Zilverschoon 112, 7322GK, Apeldoorn. GGD Regio Utrecht,Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten GGD Amsterdam,RAI Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam GGD Gelderland Zuid,Havenweg, Wijchen GGD Haaglanden,Stadionterrein ADO Den Haag, Haags Kwartier 55, 2491 BM Den Haag GGD Limburg-Noord,Kazernekwartier: Garnizoenweg 3, 5928 NA Venlo GGD Drenthe,Test-en vaccinatiecentrum Drenthe, De Haar 11(parking), 9405 TE, Assen GGD Zaanstreek-Waterland, Sportcomplex De Beuk, Van IJsendijkstraat 365, 1442 LB Purmerend GGD Gelderland Midden,Sportcentrum Papendal, Papendallaan 9, 6816 VD Arnhem GGD Brabant Zuid-Oost,Indoor sportcentrum Eindhoven, Theo Koomenlaan 1, 5644HZ Eindhoven GGD Flevoland, Schroefstraat 34C, Lelystad. GGD Kennemerland, Schiphol XL, P4, lang parkeren, Loevesteinse randweg, 1171 PK Badhoevedorp GGD Fryslân, WTC Expo, Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden GGD West Brabant, Amphia Ziekenhuis, Langendijk 75, 4819 EV Breda GGD Twente, P3 Universiteit Twente, Parkeerplaast Achterhorst, Achterhorst, 7522 NB Enschede GGD Hollands Midden, Evenementen en congres center: Haagse Schouw 10, 2332KG Leiden. GGD Zuid Holland Zuid, Sporthal DeetosSnel, Vorrinklaan 202, 3317 KZ Dordrecht GGD Hart voor Brabant, De Amert 605, 5462 GH Veghel GGD Zuid Limburg, MECC Maastricht P6: Paul Henri Spaaklaan 7, 6229EN Maastricht GGD Zeeland, Zeelandhallen, Da Vinciplein 1, 4462 GX Goes, Oosterscheldehal GGD Groningen, Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen GGD Hollands Noorden, Evenemententerrein aan de Olympiaweg Alkmaar

Te weinig vaccins

Op dit moment zijn er helaas wel onvoldoende vaccins om de ongeveer 612.000 werknemers in deze eerste sectoren te kunnen vaccineren. Daarom is er een keuze gemaakt in bovenstaand volgorde van vaccineren.

Naast het BioNTech/Pfizer vaccin zijn er meer vaccins op komst. Vandaag komt er hopelijk duidelijkheid of het Moderna-vaccin kan worden goedgekeurd door de EMA. Dit vaccin leent zich beter voor kleinschalige inzet. Van het Moderna-vaccin ontvangt Nederland in het eerste kwartaal van 2021 volgens de laatste berichten 390.000 doses. Daarmee krijgen de kwetsbare bewoners de vaccinatie op hun woonlocatie, in plaats van via de grootschalige locaties van de GGD.

Het is onduidelijke voor veel zzp’ers in de zorg die werken in de acute zorg en direct contact hebben met verpleeghuisbewoners en kwetsbare hoe zij gebruik kunnen maken van de voorrangsregeling van vaccinatie, SoloPartners, brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg is als actief als belangenbehartiger én dienstverlener voor zzp’ers. Zij werken achter de schermen hard aan om zzp’ers in de zorg te helpen bij het krijgen van de vaccinatie. Zij waren ook verantwoordelijk voor het organiseren van voorrang bij het testen voor zzp’ers in de zorg. Dit doen zij in samenwerking met het ministerie van VWS. Ook gebruik van hun diensten? Word dan lid van SoloPartners.

Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.

SoloPartners helpt jou verder

Bij SoloPartners voldoe je al aan de eis van de Wkkgz

rondom de klachtenregeling voor slechts €75,- per jaar.