Goed bevallen in gezinssuite Geboortecentrum Anna

Met ingang van 4 januari kan iedereen die bevalt in het St. Anna Ziekenhuis gebruik maken van een gezinssuite. Het voordeel hiervan, is dat je als gezin in huiselijk sfeer bij elkaar kunt blijven, ook na de bevalling. Indien nodig, kan medische zorg na de bevalling voor zowel moeder als kind in de meeste gevallen aangeboden worden in de suite. Ook de partner kan hier verblijven.

Huiselijke sfeer

In de reeds aanwezige kraamsuites was het al mogelijk om in huiselijke sfeer te bevallen en te verblijven na de bevalling. Onze suites hebben allemaal een eigen badkamer, toilet, koelkastje, televisie en wifi. De suites beschikken nu over de nodige nieuwe techniek, die er voor zorgt dat gezinnen, waarvan het kind medische zorg nodig heeft, veilig samen in de suite kunnen verblijven. Ook als er zorg in een couveuse nodig is.

Kinderen die een intensieve vorm van medische zorg in een couveuse nodig hebben, verblijven nog wel op de couveuseafdeling. In de toekomst zal het voor alle pasgeborenen mogelijk zijn in een gezinssuite bij de ouders te blijven.

Marieke Pestman, kinderarts: “Wij vinden het van groot belang dat ouders en kind bij elkaar kunnen blijven na de bevalling. Het is gebleken dat kinderen in een gezinssuite sneller opknappen en beter gedijen met hun ouders in de buurt.”

Kijk voor meer informatie over Geboortecentrum Anna op www.st-anna.nl/geboortecentrum

Bron: St Anna