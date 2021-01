Percentage overstappers van zorgverzekeraar blijft gelijk in coronajaar 2020

In het najaar van 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een analyse door Vektis van voorlopige cijfers van alle zorgverzekeraars. In totaal gaat het om 1,1 miljoen overstappers. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7 procent. Het percentage overstappers in 2020 is, ondanks corona, exact hetzelfde als het voorlopige percentage een jaar eerder. Wel oriënteerden bijna 25% meer verzekerden zich op het polisaanbod met behulp van informatie uit de Zorgverzekeringskaart .

Directeur van Zorgverzekeraars Nederland, Petra van Holst: ‘In 2020 stond de zorg door corona extra in de belangstelling. Het lijkt erop dat daardoor meer verzekerden informatie over het polisaanbod hebben ingewonnen voordat zij ervoor kozen over te stappen of bij hun zorgverzekeraar te blijven. In dit uitzonderlijke coronajaar werkten ook zorgverzekeraars anders dan gebruikelijk; we hebben met premiegeld zorgaanbieders ondersteund die door corona extra kosten moesten maken of omzet zijn misgelopen. We hebben zo zeker gesteld dat verzekerden ook in 2021 gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben.’

Overstappen



Verzekerden konden tot 1 januari 2021 hun zorgverzekering opzeggen, maar hebben nog tot uiterlijk 1 februari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Bovendien zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt door de zorgverzekeraars. Het definitieve overstappercentage kan daarom licht afwijken en wordt in februari bekendgemaakt. Vorig jaar kwam het definitieve percentage uit op 6,5. Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers: de Zorgthermometer: Verzekerden in Beeld. Nu is alleen gekeken naar het aantal verzekerden dat voor 2021 een polis afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan voor 2020.

Meer georiënteerd



Tijdens de afgelopen overstapperiode raadpleegden anderhalf miljoen verzekerden de Zorgverzekeringskaart; 23% meer dan vorig jaar. Deze online informatiekaart geeft voor elke zorgverzekering betrouwbare informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden en maakt het vergelijken van polissen eenvoudiger. De Zorgverzekeringskaart wordt door zorgverzekeraars, tussenpersonen, financieel adviseurs en vergelijkingssites gebruikt om verzekerden te informeren bij het zoeken naar een passende zorgverzekering.