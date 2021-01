Actuele stand 6 t/m 12 januari 2021 voor het coronavirus COVID-19 in Nederland : 895.438 ***(+49.398) bevestigde besmettingen, 12.664** (+743)doden*

Wekelijkse update: 6 januari t/m 12 januari 2021

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2) Aantal nieuwe meldingen 49.398 56.440 Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1503 1838 Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 297 337 Overleden 743 621 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek4 week 1 week 53 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 324.105 349.708 Aantal positieve testen 41.600 47.784 Percentage positieve testen 12,8% 13,7%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 5 januari 10:01 en 12 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 12 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 december 10:01 en 5 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 12 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Zoals gepubliceerd op 12 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een besmetting zich laat testen.

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.

In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: R-getal gestegen naar 1, daling aantal COVID-19 meldingen stagneert

Wekelijkse update: 18 november t/m 24 november 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 36.931 37.706 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1291 1496 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 193 224 Overleden 422 479 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 47 week 46 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 251.690 226.364 Aantal positieve testen 30.303 31.278 Percentage positieve testen 12% 13,8%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 17 november 10:01 en 24 november 10:00, zoals gepubliceerd op 24 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 november 10:01 en 17 november 10:00, zoals gepubliceerd op 17 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 24 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 30 december 2020 t/m 5 januari 2021

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2) Aantal nieuwe meldingen 56.440 67.388 Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1713 1892 Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 336 304 Overleden 621 583 GGD testlocaties per kalenderweek4 week 53 week 52 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 349.417 410.584 Aantal positieve testen 47.743 53.398 Percentage positieve testen 13,7% 13,0%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 december 10:01 en 5 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 december 10:01 en 29 december 10:00, zoals gepubliceerd op 29 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

4Zoals gepubliceerd op 5 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een besmetting zich laat testen.

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.

In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Alle seinen nog steeds op rood

Wekelijkse update: 16 t/m 22 december 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Gemelde personen met coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 Aantal nieuwe meldingen 82.340 58.412 Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1549 1326 Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 287 230 Overleden 472 398 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek4 week 51 week 50 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 476.671 442.954 Aantal positieve testen 64.930 53.530 Percentage positieve testen 13,6% 12,1%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 15 december 10:01 en 22 december 10:00, zoals gepubliceerd op 22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 9 december 10:01 en 15 december 10:00, zoals gepubliceerd op 15 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door NICE.

4Zoals gepubliceerd op 22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Ziekenhuis- en IC opnames COVID-19 fors gestegen

Wekelijkse update: 9 december t/m 15 december 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van coronavirus SARS-CoV-2 Aantal nieuwe meldingen 58.412 43.103 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1480 1229 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 222 179 Overleden 398 338 GGD testlocaties per kalenderweek3 week 50 week 49 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 439.514 321.432 Aantal positieve testen 52.813 37.475 Percentage positieve testen 12,0% 11,7%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 9 december 10:01 en 15 december 10:00, zoals gepubliceerd op 15 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 1 december 10:01 en 8 december 10:00, zoals gepubliceerd op 8 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op15 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: Zorgwekkende stijging aantal meldingen COVID-19

Wekelijkse update: 2 december t/m 8 december 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 43.103 33.949 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1229 1007 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 179 183 Overleden 338 406 GGD testlocaties per kalenderweek3 week 49 week 48 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 320.205 259.377 Aantal positieve testen 37.267 28.789 Percentage positieve testen 11,6% 11,1%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 1 december 10:01 en 8 december 10:00, zoals gepubliceerd op 8 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 24 november 10:01 en 1 december 10:00, zoals gepubliceerd op 1 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 8 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een besmetting zich laat testen.

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.

In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht: R-getal gestegen naar 1, daling aantal COVID-19 meldingen stagneert

Wekelijkse update: 18 november t/m 24 november 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 36.931 37.706 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1291 1496 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 193 224 Overleden 422 479 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 47 week 46 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 251.690 226.364 Aantal positieve testen 30.303 31.278 Percentage positieve testen 12% 13,8%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 17 november 10:01 en 24 november 10:00, zoals gepubliceerd op 24 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 november 10:01 en 17 november 10:00, zoals gepubliceerd op 17 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 24 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 11 november t/m 17 november 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 37.706 43.621 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1496 1520 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 224 275 Overleden 479 565 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 46 week 45 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 226.083 244.019 Aantal positieve testen 31.219 35.492 Percentage positieve testen 13.8% 14.5%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 10 november 10:01 en 17 november 10:00, zoals gepubliceerd op 17 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 3 november 10:01 en 10 november 10:00, zoals gepubliceerd op 10 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 17 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 3 november t/m 10 november 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 43.621 64.087 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1520 1966 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 275 321 Overleden 565 435 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 45 week 44 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 243.341 293.876 Aantal positieve testen 35.349 48.728 Percentage positieve testen 14.5% 16.6%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 3 november 10:01 en 10 november 10:00, zoals gepubliceerd op 10 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 oktober 10:01 en 3 november 10:00, zoals gepubliceerd op 3 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 10 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 28 oktober t/m 3 november 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 64.087 67.542 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1966 1739 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 321 333 Overleden 435 329 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 44 week 43 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 292.613 321.379 Aantal positieve testen 48.495 59.091 Percentage positieve testen 16.6% 18.4%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 27 oktober 10:01 en 3 november 10:00, zoals gepubliceerd op 3 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 20 oktober 10:01 en 27 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 3 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Hier vind je het actuele aantal m.b.t. het coronavirus – COVID-19. Het RIVM verzorgd dagelijks cijfers. Voor nieuwe besmettingen geldt een protocol: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Elke week rond worden de laatste cijfers gepubliceerd.

Wekelijkse update: 21 t/m 27 oktober 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 67.542 55.587 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1739 1492 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 333 287 Overleden 329 185 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 43 week 42 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 285.277 310.716 Aantal positieve testen 51.166 47.082 Percentage positieve testen 17,9% 15,2%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 20 oktober 10:01 en 27 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 13 oktober 10:01 en 20 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 20 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 27 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 14 t/m 20 oktober 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 Aantal nieuwe meldingen 55.587 43.903 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1492 1144 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 287 192 Overleden 185 150 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek3 week 42 week 41 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 269.753 278.477 Aantal positieve testen 38.859 37.914 Percentage positieve testen 14,4% 13,6%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 13 oktober 10:01 en 20 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 20 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 6 oktober 10:01 en 13 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 13 oktober september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 20 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

16-10-2020 | 10:00 uur

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek : Sterfte neemt niet verder toe

Het CBS meldt vandaag in de week van 5 tot en met 11 oktober, net als in de voorgaande twee weken, een iets hogere sterfte dan verwacht. De sterfte is ten opzichte van de week daarvoor niet verder toegenomen. Ook het RIVM houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 1 tot en met 7 oktober, is de sterfte verhoogd in de leeftijdsgroep 65-74 jaar en licht verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

15-10-2020 | 20:30 uur

OMT Outbreak Management Team -advies 12 oktober

Op maandag 12 oktober kwam het OMT bijeen om advies te geven over:

Aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19

Het gebruik van niet-medische mondmaskers in de publieke ruimte

De inzet van antigeentesten en moleculaire testen

Adviesbrief: ‘Advies n.a.v. 80e OMT‘ van de Rijksoverheid.

Maatregelen van het kabinet bekend gemaakt op13 oktober 2020.

Meer weten over het OMT?

Wekelijkse update: 7 t/m 13 oktober 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en Aantal nieuwe meldingen 43.903 27.485 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1144 802 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 192 121 Overleden 150 89 GGD testlocaties per kalenderweek3 week 41 week 40 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 239.639 223.274 Aantal positieve testen 33.038 23.264 Percentage positieve testen 13,8% 10,4%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 6 oktober 10:01 en 13 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 13 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 september 10:01 en 6 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 6 oktober september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 13 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 29 september t/m 6 oktober 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en Aantal nieuwe meldingen 27.485 19.326 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 803 501 Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 122 100 Overleden 89 102 GGD testlocaties per kalenderweek3 week 40 week 39 Totaal aantal afgenomen testen 222.877 207.670 Waarvan uitslag bekend is 110.587 207.219 Aantal positieve testen 10.057 16.602 Percentage positieve testen 9,1% 8,0%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld. Advertentie https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0147563815473298&output=html&h=60&slotname=5187641408&adk=2261210488&adf=812386637&pi=t.ma~as.5187641408&w=468&lmt=1602596810&psa=1&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&format=468×60&url=https%3A%2F%2Fwww.medicalfacts.nl%2F2020%2F10%2F06%2Factuele-stand-van-patienten-met-coronavirus-covid-19-in-nederland%2F%3Fpreview_id%3D274303%26preview_nonce%3D3c14d01ee9%26preview%3Dtrue%26_thumbnail_id%3D277566&flash=0&wgl=1&adsid=ChAI8KCV_AUQ_aCJl_HD2qY2EkwARJXd80J4qbSfVkQ_2AcgPfFmUaKCLkaHQQg3txoKwZVZ4nJylwj_1EpiqHJdJfXzUsvBjCz7APglzNW9ugPZg8SGE1u6WMwuM_WV&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfV0.&dt=1602596808571&bpp=7&bdt=998&idt=1964&shv=r20201008&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C468x60%2C287x600&nras=1&correlator=1732822879118&frm=20&pv=1&ga_vid=525344341.1504119038&ga_sid=1602596809&ga_hid=174521008&ga_fc=0&icsg=3002422658072575&dssz=62&mdo=0&mso=0&u_tz=120&u_his=2&u_java=0&u_h=720&u_w=1152&u_ah=662&u_aw=1152&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=175&ady=1908&biw=1152&bih=586&scr_x=0&scr_y=0&eid=44729772%2C21067945&oid=3&pvsid=4481994159760673&pem=987&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C23%2C0%2C23%2C1152%2C23%2C1152%2C660%2C1152%2C586&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-10-12-09&ifi=2&uci=a!2&btvi=3&fsb=1&xpc=ZwOp0WgcP2&p=https%3A//www.medicalfacts.nl&dtd=1982

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 29 september 10:01 uur en 6 oktober 10:00 uur, zoals gepubliceerd op 6 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 september 10:01 uur en 29 september 10:00 uur, zoals gepubliceerd op 29 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 6 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Wekelijkse update: 23 t/m 29 september 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en Aantal nieuwe meldingen 19.326 13.471 Aantal meldingen ziekenhuisopname 244 152 Overleden 102 33 GGD testlocaties per kalenderweek3 week 39 week 38 Totaal aantal afgenomen testen 206.670 192.255 Waarvan uitslag bekend is 153.589 192.814 Aantal positieve testen 11.300 12.217 Percentage positieve testen 7,4% 6,1%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 22 september 10:01 en 29 september 10:00, zoals gepubliceerd op 29 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 15 september 10:01 en 22 september 10:00, zoals gepubliceerd op 15 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 29 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Update 16 t/m 22 september 2020

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en Aantal nieuwe meldingen 13.471 8.265 Aantal meldingen ziekenhuisopname 152 92 Overleden 33 14 GGD testlocaties per kalenderweek3 week 38 week 37 Totaal aantal afgenomen testen 192.255 195.545 Waarvan uitslag bekend is 169.316 188.898 Aantal positieve testen 10.363 7.419 Percentage positieve testen 6,1% 3,9%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn gemeld tussen 15 september 10:01 en 22 september 10:00, zoals gepubliceerd op 22 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 8 september 10:01 en 15 september 10:00, zoals gepubliceerd op 15 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

³Zoals gepubliceerd op 15 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Voor een toelichting op de cijfers, lees het nieuwsbericht van 22 september 2020.

links

Update 9 t/m 15 september 2020

Afgelopen week zijn er 8.265 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn in de afgelopen week 92 patiënten door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Deze week zijn 14 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld. Zie het nieuwsbericht Aantal en aandeel positieve tests stijgt .

In de afgelopen week hebben ruim 195.545 mensen zich laten testen in de GGD teststraten, vorige week waren dit nog 180.182 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week toegenomen van 2,8% in de voorgaande week naar 3,9%, deze week. Het reproductiegetal is gestegen en ligt op 1,38. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 138 anderen besmetten.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Update 2 september t/m 8 september 2020

Afgelopen week zijn er 5.427 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.830 meldingen meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 43 patiënten door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 14 minder dan vorige week. Deze week zijn 17 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 minder dan in de week er voor. Zie het nieuwsbericht stijging aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen.

In de afgelopen week hebben ruim 180.182 mensen zich laten testen in de GGD teststraten, vorige week waren dit nog 163.572 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week toegenomen van 2,2% in de voorgaande week naar 2,8%, deze week. Het reproductiegetal is gestegen en ligt op 1,17. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn samen 117 anderen besmetten.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Update 19 augustus t/m 25 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 84 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 34 meer dan vorige week.

Deze week zijn 32 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 16 meer dan in de week er voor. Zie het nieuwsbericht Lichte daling aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen

In de afgelopen week hebben ruim 140.000 mensen zich laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten, bijna 38.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week licht gedaald naar 2,5%. Het reproductiegetal ligt rond de 1.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

links