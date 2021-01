Nederlandse osteopaten willen hun patiënten weer kunnen behandelen

Osteopathie-toerisme naar België en Duitsland steekt de kop op Duizenden patiënten nu zonder gespecialiseerde hulp



Heel Europa zucht onder de coronapandemie, maar alleen in Nederland geldt een verbod op osteopathie. De European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) pleit in een brief aan de Nederlandse regering, dit verbod zo spoedig mogelijk op te heffen en zo duizenden patiënten weer toegang te verlenen tot deze gespecialiseerde hulp. Dit schrijven onderstreept het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO), dat het behandelverbod willekeurig is en onnodig veel leed veroorzaakt bij een grote patiëntengroep. De NVO roept de Nederlandse politiek op bij een verlenging van de lockdown dit verbod te herzien. Een nationale petitie is al door zo’n zeventienduizend mensen ondertekend. In de Nederlandse grensstreken wijken patiënten uit naar België en Duitsland en is er sprake van osteopathie-toerisme.



“Het is te bizar voor woorden. In Frankrijk, Spanje, in vrijwel elk Europees land, zelfs in Groot-Brittannië waar het Corona-virus het hardst toeslaat, kunnen osteopaten gewoon hun praktijk openhouden,” stelt NVO-voorzitter Mendel Blokland. “Alleen in Nederland dwingt de overheid dat wij onze patiënten niet mogen behandelen.” De EFFO, waarin alle belangrijke Europese landen zijn vertegenwoordigd, is hooglijk verbaasd over dit besluit en is van mening dat alle Europese landen eendrachtig moeten zijn in hun aanpak. Blokland is blij met deze steun en vindt deze ook logisch. “Veel van onze patiënten kampen met ernstige, specifieke klachten, die daarom nergens anders terecht kunnen. Wij horen nu van onze leden in het oosten en het zuiden van het land, dat hun patiënten hun heil zoeken bij osteopaten in België en Duitsland. Dit osteopathie-toerisme zal bij een verlengde lockdown alleen maar toenemen.”

Nationale petitie



Blokland: “Toen duidelijk werd, dat wij onze deuren moesten sluiten, trof ons direct een stroom aan patiëntenreacties. De mensen vroegen zich af, waar zij nu met hun -vaak chronische klachten- terecht konden.” De schrijnende vraag om hulp is ook zichtbaar in een nationale petitie, die pleit voor het heropenen van de osteopathie-praktijken. In slechts enkele dagen tijd is deze door zo’n zeventienduizend mensen ondertekend. De onvrede over de willekeur van het verbod wordt verder vergroot, omdat medische beroepsgroepen, waaronder soortgelijke zoals fysiotherapeuten, nog wèl patiëntenzorg verlenen. Osteopaten zijn allen in het bezit van een medische vooropleiding en hebben daaraan nog een extra paar jaar studie hebben toegevoegd. Osteopaten voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als andere zorgprofessionals. Dit zien ook de zorgverzekeraars, die daarom osteopathische ingrepen grotendeels vergoeden. In de NVO zijn ongeveer 700 osteopaten verenigd.

Bron: NVO