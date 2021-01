Jos Jongstra nieuwe directeur Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Jos Jongstra (61) treedt op 1 april 2021 aan als opvolger van Marten Hummel, directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Marten Hummel zal in 2021 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Met de komst van Jongstra is de continuïteit van het CBD gewaarborgd.

Veel ervaring

Jos Jongstra brengt veel ervaring in retail en zorg met zich mee. Na zijn studie economie heeft hij diverse functies bekleed bij zowel zelfstandige drogisterijen als bij het grootwinkelbedrijf. Zo was Jongstra als directeur bij de Nederlandse Drogisterij Service onder meer verantwoordelijk voor de D.I.O.- en DA-drogisterijen. Bij Etos heeft hij leiding gegeven aan de filiaal-operatie en heeft hij een apotheekformule ontwikkeld. Tevens is hij directeur van De Tuinen geweest.

Het CBD is hem bekend: Jongstra is bestuurslid van de koepelorganisatie en beheert de portefeuilles geneesmiddelen en financiën.

Veel vertrouwen

Het CBD is verheugd met de komst van Jos Jongstra als directeur. Ed van de Weerd, voorzitter van het CBD: “Ik en het gehele bestuur zijn heel blij met de benoeming van Jos Jongstra. Ik heb veel vertrouwen dat Jos de positie van de drogist als het voorportaal van de eerste lijn zorg verder gaat uitbouwen. Onder zijn leiding zal de sector blijven investeren in kwaliteit en verantwoorde zorg. Ook wil ik Marten Hummel heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het CBD. Onder zijn leiding hebben de drogisten hun wettelijk erkende positie in de geneesmiddelenvoorziening gekregen en een substantiële kwaliteitsslag gemaakt in het leveren van verantwoorde zorg aan de consumenten en patiënten. Ook heeft de drogisterijsector zich ontwikkeld tot een cruciale beroepsgroep in de zorg.”

Retailers met maatschappelijke rol

Jos Jongstra zal na een inwerkperiode eindverantwoordelijk worden voor het CBD. “Ik ben erg blij met mijn toekomstige rol als directeur van het CBD. Drogisten zijn retailers met een maatschappelijke rol. De drogist heeft onder meer tijdens de coronacrisis laten zien onmisbaar te zijn als de laagdrempelige en persoonlijke adviseur in gezondheid, welbevinden en hygiëne. Vanuit mijn brede achtergrond zal ik samen met het team van het CBD verder gaan op de door Marten Hummel ingeslagen weg.”

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven is de koepelorganisatie van drogisterijen en vertegenwoordigt het grootwinkelbedrijf (drogisterijketens), de zelfstandige drogisten en supermarkten met een drogisterijafdeling.

Bron: CBD