Geweldloos verzet in therapie en bij conflicten

De psychologie van demoniseren

Nahi Alon & Haim Omer



In het voorwoord schrijft de Dalai Lama dat ieder mens geluk verlangt en niet wil lijden. Maar disharmonie, strijd en geweld brengen mensen altijd leed. Vaak plotseling en onverwacht komen we in processen waarin we steevast de ander of de andere groep, als vijand zien. We nemen de ander dan alleen in negatief licht waar, maken er een “monster” (demon) van dat uit alle macht moet worden bestreden. Hoe kunnen we begrijpen, welke gevolgen dat heeft en wat kunnen we er tegenover stellen? Hoe kunnen we dat inzetten bij behandeling en voor grotere conflicten?

“wij-zij denken”

De auteurs leggen uit hoe dit gebeurt en laten – met casestudy’s – manieren zien hoe we dergelijk “wij-zij denken” in onszelf kunnen bestrijden. Een boek over de wortels van geweldloos verzet. Gedachtegoed dat veel wordt ingezet binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg, psychotherapie, pedagogiek en onderwijs en daar waar kwesties rondom gezag maatschappelijk een rol spelen. Kwesties die dikwijls leiden tot polarisatie en de roep om “harder” optreden waardoor situaties vaak meer escaleren en verbinding verder buiten bereik raakt.

Grotendeels gaat dit boek in op het gebruik van geweldloos verzet (constructief strijden) in therapie (gezinnen en (ex) relaties) maar ook worden voorbeelden gegeven van toepassing bij sociale onrust en grotere conflicten, middels casuïstiek uit Israël ( politie, leger).

Bron: Uitgeverij SWP