MIND Blue Monday Run: hardlopen door heel Nederland voor en door mensen met depressie

Op Blue Monday op 18 januari 2021, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar, organiseert MIND voor de vierde keer de MIND Blue Monday Run. In 48 Nederlandse gemeenten, waaronder Amersfoort, Groningen, Amsterdam, Eindhoven, Soest en Haarlem, organiseren mensen zélf hardloop- of wandelevenementen om aandacht te vragen voor de ernst van een depressie. Iedereen die het belangrijk vindt om mensen met een depressie te helpen kan meedoen. Het aantal deelnemers neemt nog steeds toe richting het evenement.

De hardloopevenementen, die normaal gesproken variëren van 2 tot meer dan 40 deelnemers, maar nu vanwege corona uitgaan van 1 of 2 mensen per evenement, gaan niet om het winnen, maar om het samen aandacht besteden aan depressie en wat dit voor impact kan hebben op mensen en hun omgeving. Veel mensen die deelnemen hebben zelf of via een naaste te maken (gehad) met depressie. Voorgaande jaren deden meer dan 200 mensen in 20 gemeenten mee en het enthousiasme onder de deelnemers was groot. Juist in deze tijd merkt MIND dat mensen zich somberder voelen dan normaal en dat mensen met een depressie het moeilijker kunnen hebben. Bij MIND Korrelatie kwamen aan het begin van de coronacrisis vooral hulpvragen binnen gerelateerd aan angst en paniek, en nu is dit verschoven naar somberheid en stress, omdat mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Juist daarom is het van belang om letterlijk in beweging te komen voor je eigen welzijn én om mensen met ernstige(r) psychische problemen te helpen.

Depressie bij jongeren voorkomen



De deelnemers halen met de MIND BlueMonday Run geld op om psychische problemen zoals depressie bij jongeren te voorkomen en om mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen. Zo verzorgt MIND onder meer samen met de organisatie Diversion lessen over psychische problemen op scholen en werken jongeren die zelf ervaring hebben met psychische problemen samen aan content op YouTube en Instagram om andere jongeren die hiermee kampen te helpen en hen aan te sporen hulp te zoeken als dit nodig is. Mensen kunnen ook met hun hulpvragen terecht bij de hulplijn MIND Korrelatie.

Door heel Nederland

In deze gemeenten vindt (tot nu toe, er komen nog steeds deelnemers bij) een MIND Blue Monday Run (of Walk) plaats:

1. Amersfoort (UT)

2. Amsterdam (NH)

3. Apeldoorn (GLD)

4. Arnhem (GLD)

5. Assen (DR)

6. Baarn (UT)

7. Benthuizen (ZH)

8. Best (NB)

9. Bilthoven (UT)

10. Boxmeer (NB)

11. Buitenpost (FR)

12. Bunschoten-Spakenburg (UT)

13. Den Haag (ZH)

14. Deventer (OV)

15. Diemen (NH)

16. Doetinchem (GLD)

17. Eindhoven (NB)

18. Elburg (GLD)

19. Enter (OV)

20. Ermelo (GLD)

21. Groningen (GR)

22. Haarlem (NH)

23. Heerlen (LI)

24. Hilversum (NH)

25. Hooglanderveen (UT)

26. IJsselstein (UT)

27. Katwijk (ZH)

28. Leiden (ZH)

29. Muiderberg (NH)

30. Olburgen (GLD)

31. Oss (NB)

32. Poeldijk (ZH)

33. Purmerend (NH)

34. Puttershoek (ZH)

35. Rijswijk (ZH)

36. Roden (GR)

37. Roosendaal (NB)

38. Rosmalen (NB)

39. Rotterdam (ZH)

40. ’s-Hertogenbosch (NB)

41. Soest en Soesterberg (UT)

42. Tilburg (NB)

43. Utrecht (UT)

44. Wageningen (GLD)

45. Wezep (GLD)

46. Zaandam (NH)

47. Zeist (UT)

48. Zutphen (GLD)

Meer informatie over de MIND Blue Monday Run is te vinden op www.mindbluemondayrun.nl. Zelf een Run of Walk organiseren kan nog steeds.

MIND grijpt Blue Monday ieder jaar aan om aandacht te vragen voor de ernst van een echte depressie, en om openheid te stimuleren over depressie en andere psychische problemen. De organisatie wil een dialoog op gang brengen over psychische aandoeningen: hoe eerder je praat over je problemen, hoe eerder je geholpen kunt worden.