Cindy Reekers nieuwe manager SDW

Cindy Reekers is vanaf 1 maart de nieuwe sectormanager van SDW. Met haar ruime ervaring in de zorg zal Cindy bijdragen aan het Goed leven van de cliënt, Goed werk van de medewerker en een Gezonde organisatie (3G’s). Zij gaat onder meer een aantal teams in het primaire proces en advies en ondersteuning aansturen. Omdat bij SDW de cliënt centraal staat, maakten een sollicitatiegesprek met Helma en Agnes, cliënten en ervaringsdeskundigen van SDW, onderdeel uit van de procedure. Samen met SDW zijn zij van mening dat Cindy een goede bijdrage kan leveren aan de organisatie.

Ambitie

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Bij SDW draait het om de relatie tussen cliënt en professional. Waarbij de medewerkers uitgaan van wat de cliënt wel kan. SDW blijft zichzelf hierbij uitdagen en inspelen op ontwikkelingen. Dat sluit goed aan bij de ambitie van Cindy, die graag verbindt en motiveert. “Ik ben er van overtuigd dat je professionals in hun kracht moet zetten.” Cindy Reekers heeft de afgelopen 9 jaar ervaring opgedaan als projectmanager en manager paramedische diensten in de ouderen- en thuiszorg (tanteLouise). Cindy kiest er nu voor om de overstap te maken naar de gehandicaptensector om op dit maatschappelijk vlak het verschil te maken.

SDW verder ontwikkelen

Bestuurder Ingrid van Huijkelom is verheugd om de naam van de nieuwe sectormanager bekend te kunnen maken. “Wij hebben Cindy in de gesprekken leren kennen als een ambitieuze en doortastende vrouw. Zij kan mensen verbinden, denkt na hoe het beter kan en zet strategische keuzes om naar de praktijk. De cliënt staat hierbij op de eerste plaats.” Samen met de MT-collega’s kijk ik uit naar een goede samenwerking waarbij ontwikkeling van onze organisatie centraal staat.

Bron: BMO Communicatie