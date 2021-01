De zes genomineerde titels voor Beste Spirituele Boek 2021 zijn bekend

De hele maand februari 2021 staat in het teken van de Maand van de Spiritualiteit. Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving, vooral in deze onzekere tijd. Men is op zoek naar balans in zowel geestelijk als lichamelijk welzijn. Traditiegetrouw reiken we tijdens de Maand van de Spiritualiteit de prijs uit voor het Beste Spirituele Boek van het afgelopen jaar.





De zes genomineerde titels zijn:

Verlangen naar zin Hans Alma 9789025907488

Wijzen naar de maan Jan Geurtz 9789026349508

De jongen, de mol, de vos en het paard Mackesy, Japin 9789026623844

De lege hemel Marjan Slob 9789026345425

De kracht van rust Mirjam vd Vegt 9789025909024

Socrates op sneakers Elke Wiss 9789026346897

Voor het gehele juryrapport klik hier

Vanaf vrijdag 15 januari tot en met zondag 31 januari kan het publiek haar stem uitbrengen op een van de genomineerde titels via www.maandvandespiritualiteit.nl

De vakjury bestaat dit jaar uit:

Eveline Helmink (Hoofdredacteur Happinez), Jacobine Geel (tv-presentator van Jacobine op 2 en Op Adem),Jelle Hermus (oprichter van soChicken.nl en winnaar van Beste Spirituele Boek 2018), Kitty Geerts (werkzaam bij Boekhandel De Kler) en Olaf Tigchelaar (boekverkoper bij boekhandel Kramer & van Doorn).



De winnaar wordt begin februari bekend gemaakt in het tv-programma Jacobine op 2 (NPO).

Bron: Maand van de spritualiteit