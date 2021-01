Umc’s willen verbetering huidige cao

Op vrijdag 15 januari hebben de cao-delegatie van de NFU en de vakbonden met elkaar oplossingsrichtingen verkend om te komen tot een verdere invulling van een nieuwe cao voor de medewerkers van de universitair medische centra. Geconstateerd kan worden dat de standpunten van de NFU en de bonden op cruciale punten nog ver uit elkaar liggen. Een belangrijk onderdeel van het voorstel van de bonden richt zich op een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers. Gezien de beperkte financiële ruimte willen de umc’s de beschikbare loonruimte gericht inzetten op de grootste knelpunten.

In het licht van de huidige ontwikkelingen (de coronacrisis, economisch onzekere tijden, de val van het kabinet en de komende verkiezingen) is er tot grote teleurstelling van medewerkers, vakbonden maar ook van de NFU, uiterst beperkte financiële ruimte. Uitgaande van een solide basis – het huidige pakket aan arbeidsvoorwaarden is over de gehele linie goed – heeft de NFU met name voorstellen gedaan gericht op het verbeteren van de huidige cao waarmee zij gehoor wil geven aan de punten die o.a. door medewerkers in de dialoogsessies zijn ingebracht. Ook wordt daarmee voor een deel tegemoet gekomen aan de punten die de vijf vakbonden via hun afzonderlijke inzetbrieven hebben ingebracht.

Dialoogsessies



In de umc’s zijn dialoogsessies gehouden met medewerkers om op te halen wat nodig is om op een duurzame en gezonde wijze de uitdagingen tegemoet te treden waar medewerkers werkzaam in zorg, onderwijs en onderzoek voor staan. De cao-delegatie van de NFU heeft op basis van de input geconcludeerd dat het nodig is om concreet invulling te geven aan “waardevolle tijd”: het geven van meer autonomie aan de medewerkers in de keuze waar zij hun waardevolle (werk)tijd aan willen besteden; goede rusttijden in roosters, tijd voor leren en ontwikkelen en tijd voor huidige en toekomstige loopbaanstappen. Het aanpakken van de werkdruk, het bewaken van de balans werk-privé en het bieden van voorwaarden als tijd voor tijd bij overwerk en extra diensten.

De cao-delegatie van de NFU wil door middel van een open gesprek en met realistische verwachtingen met de vakbonden tot haalbare oplossingen komen. Het volgend overleg staat gepland op 29 januari.

Bron: NFU