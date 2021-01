Internisten: grote zorgen als besmettingen niet verder dalen

Er zijn inmiddels ruim 40.000 covid-19 patiënten opgenomen geweest in het ziekenhuis, waarvan het grootste deel op de verpleegafdelingen. Nog steeds worden hier wekelijks meer dan 1000 nieuwe patiënten opgenomen. “Het aantal opgenomen patiënten daalt weliswaar, maar lang niet snel genoeg. Het wringt nog steeds enorm”, zegt Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Veel extra capaciteit nodig

“We hebben nog steeds veel extra capaciteit op onze afdelingen nodig om de covid-19 patiënten op te kunnen vangen. Dat lukt op dit moment alleen doordat een groot deel van de geplande ingrepen wordt uitgesteld. Dat kunnen we niet blijven doen. Uitgestelde zorg hoopt zich op en steeds meer patiënten worden hiervan de dupe.

Engelse variant

Dat, gecombineerd met het oprukken van de Engelse variant, maakt de situatie extra zorgelijk. “Een nieuwe piek door deze variant van het virus, terwijl nog zoveel patiënten in de ziekenhuizen liggen, kunnen we niet aan. De verpleegafdeling is het kruispunt in het ziekenhuis. Als het daar vastloopt, heeft dat grote gevolgen voor de hele zorgketen en continuïteit van zorg. Deze problemen treffen dan zowel de coronazorg als de overige zorg.”

Om de situatie onder controle te houden en zo snel mogelijk de reguliere zorg te kunnen hervatten is het naleven van de maatregelen enorm van belang, benadrukt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Anders lijken extra maatregelen de enige mogelijkheid om het aantal besmettingen sneller terug te dringen en de belasting op het zorgsysteem niet verder te vergroten.

Bron: NIV