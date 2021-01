Nieuwe sollicitatieronde opleiding arts M+G start op 1 februari 2021

De arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Niet altijd in de spreekkamer, maar juist in de maatschappij. Iets voor jou? Op 1 februari 2021 start de nieuwe sollicitatieperiode voor verschillende (profiel)opleidingen én de nieuwe opleiding tot vertrouwensarts.

Komende sollicitatieperiode kunnen kandidaten solliciteren voor de (profiel)opleidingen tot:

Jeugdarts

Arts tuberculosebestrijding

Arts infectieziektebestrijding

Vertrouwensarts (nieuw!)

2e fase opleiding arts Maatschappij + Gezondheid (vanuit het profiel jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts forensische geneeskunde, arts medische milieukunde of arts tuberculosebestrijding)

De opleidingen starten in september 2021. De sollicitatieperiode is geopend van 1 februari tot en met 7 maart 2021 en solliciteren kan online via artsmg.nl.

Veelzijdig werkterrein

Van tuberculosebestrijding tot obesitas, antibioticaresistentie en lijkschouwing. Maar ook megastallen, depressie bij een puber en de aanpak van coronacrisis; het werkterrein van een (profiel)arts M+G is veelzijdig. Gemeenschappelijke deler: je zet je niet alleen in voor de individuele patiënt, maar voor de gehele bevolking. Dit vraagt om een gezamenlijke, maatschappelijke aanpak met een brede blik.

360º geneeskunde

Artsen M+G werken niet in het ziekenhuis, maar in de wijk, bij een GGD en landelijke instituten als het RIVM en Veilig Thuis. Maar ook op scholen, in gemeentehuizen, bij defensie of zorgverzekeraar, in de stad of op het platteland. Zo zie je meer, kun je meer, beteken je meer. We noemen het ook wel: 360º geneeskunde.

Nieuwe opleiding vertrouwensarts

De nieuwe, volledig gesubsidieerde opleiding tot vertrouwensarts is er voor artsen die een bijdrage willen leveren aan het stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Basisartsen, maar ook artsen die al meerdere jaren werkervaring hebben als vertrouwensarts of in een ander domein, kunnen de opleiding volgen.

Opleiding in transitie

De opleiding tot arts M+G is in transitie: op termijn komt er een vierjarige geneeskundig specialistenopleiding. In de nieuwe opleiding is sprake van één integrale opleiding tot arts M+G met vijf deskundigheidsgebieden. Het streven is om deze opleiding in 2022 in te laten gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleidingen, de planning, opleidingsplekken en de sollicitatieprocedure kun je terecht op artsmg.nl.

Bron: Sogeon