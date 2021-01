Veel verschillende IT-systemen veroorzaken hinder in zorgsector

Twee op de vijf zorgmedewerkers vindt IT-systeem one-size-fits-all oplossing

21 procent van de zorgmedewerkers geeft aan dat het niet duidelijk is in welk systeem of applicatie hij welke informatie moet raadplegen. De diversiteit aan systemen is één van de grootste frustraties op het gebied van informatievoorziening. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener Ictivity, uitgevoerd onder 1730 werkende Nederlanders, waarvan er 436 in de zorgsector werkzaam zijn. Een andere veel voorkomende irritatie is dat informatie verspreid is over veel verschillende systemen. Eén op de drie (32%) zorgmedewerkers ervaart hier hinder van.

One-size-fits-all



39 procent van de zorgmedewerkers geeft aan dat hij het IT-systeem in hun organisatie ervaart als een one-size-fits-all oplossing. Het probleem daarbij is dat de IT niet gepersonaliseerd wordt op basis van de unieke behoeften van gebruikers(groepen). Daar staat tegenover dat 42 procent van de zorgverleners het gevoel heeft dat zijn werkgever investeert in het verbeteren van de digitale werkbeleving.

Maak het bespreekbaar



Dat er geïnvesteerd wordt in de gebruikersbeleving van IT-middelen is goed nieuws, maar tegelijkertijd zegt 37 procent van de zorgverleners het gevoel te hebben dat ze zelf geen invloed hebben op die verbetering. Daar is dus terrein te winnen. De beste kansen om de digitale werkbeleving te verbeteren, liggen op het vlak van werkprocessen en het inventariseren van behoeftes bij de gebruikers. Ook het verminderen van het aantal systemen wordt door twintig procent als kans genoemd.

Wilbert van Beek, algemeen directeur Ictivity: “De digitale ontwikkelingen in de zorg gaan steeds sneller. Daarbij is de digitale administratie door de jaren heen ook een steeds grotere rol gaan spelen, bijvoorbeeld middels het elektronisch patiëntendossier. Tegelijkertijd zien we dat dit soms zijn doel voorbij schiet. Zo moet digitalisering helpen om betere zorg te leveren aan patiënten, maar is het voor medewerkers soms enkel een last. Zorginstellingen doen er goed aan samen met hun medewerkers te kijken in welke processen verbeteringen mogelijk zijn. Een digitale werkplek kan hier voor zorgmedewerkers een groot verschil maken. Het wordt daarmee mogelijk informatie aan de gebruiker te presenteren die specifiek geselecteerd is op zijn behoeften.”

Digitale werkplek biedt zorgverlener snelle toegang tot informatie



Bij zorginstellingen die werken met een digitale werkplek ervaren zorgprofessionals verschillende voordelen. Zo geeft 38 procent het aan het prettig te vinden dat hun werkplek altijd en overal beschikbaar is. Ook de snelle toegang tot juiste informatie en het gemakkelijk kunnen rapporteren en communiceren met klanten/cliënten en collega’s wordt beide door 21 procent van de zorgprofessionals als een groot voordeel gezien.

Bron: Ictivity