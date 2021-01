Actuele Eigen verklaring avondklok van de Rijksoverheid

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in en deze zal duren tot 10 februari 4.30 uur. Tijdens deze periode blijft iedereen vanaf 21.00 uur ’s avonds tot de volgende ochtend 4.30 uur binnen. Mensen mogen alleen bij uitzondering – bijvoorbeeld voor werk – de straat op en hebben daarvoor een verklaring nodig. Bijvoorbeeld van een werkgever.

De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Woont degene voor wie je zorgt niet bij je in huis? En heeft je naaste tussen 21.00 en 4.30 uur mantelzorg nodig die je niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag je hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat je dan een Eigen verklaring avondklok [PDF] bij je hebt.

Mantelzorger kunnen gebruik maken van de Eigen verklaring avondklok van de Rijksoverheid. U moet deze verklaring desgevraagd aan een opsporings- ambtenaar kunnen laten zien als u tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten bent. U mag het formulier uitgeprint of digitaal laten zien. Misbruik is strafbaar.

Waarom een verklaring?

Mantelzorgers die zorgen voor een naaste die elders woont, maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg. De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen veel over gebeld. MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het Ministerie van VWS en gehoor gevonden.

Mantelzorgers kunnen met de verklaring over straat voor niet verplaatsbare en noodzakelijke mantelzorg.

Hoe werkt het?

Download het formulier Eigen verklaring avondklok

Vul je gegevens in.

Geeft aan vanaf en tot en met welke datum je tussen 21.00 uur en 4.30 uur buiten moet zijn.

Als mantelzorger vink je het vakje ‘Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aan.

Vul bij toelichting in: Vanwege noodzakelijke en onuitstelbare mantelzorg.

Neem het formulier uitgeprint of digitaal mee als je tijdens de avondklok voor de mantelzorg de straat op moet.

De politie kan je onderweg om je ID en de Eigen verklaring avondklok vragen.

Zorg je voor meerdere mensen? Vul voor elke zorgvrager een aparte verklaring in.

De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn. Niet voor andere (mantelzorg)zaken. We vragen je ook de verklaring zorgvuldig te gebruiken, en alleen voor noodzakelijke en niet uitstelbare mantelzorg tijdens de avondklok. Want het blijft belangrijk dat we ons zoveel mogelijk aan de oproep ‘blijf thuis’ van de overheid houden.

Politie kan navraag doen

Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met je degene voor wie je zorgt.

Vragen?

Meer informatie kun je vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Eigen verklaring avondklok

