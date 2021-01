Individueel beweegadvies maakt bewegen als medicijn mogelijk

Inactiviteit signaleren en bespreekbaar maken

Er is een sterke behoefte in de ziekenhuiszorg om bewegen als medicijn voor te schrijven, maar er zijn ook veel barrières in de uitvoering ervan. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG en Amsterdam UMC. Daarom zijn nu verschillende materialen en middelen ontwikkeld om het behandelaars makkelijker te maken. Zo is er een digitale tool die een gepersonaliseerd beweegadvies voor patiënten samenstelt tijdens een afspraak met de behandelaar in het ziekenhuis.

Beweegadvies

Met dit beweegadvies kan een patiënt ook verwezen worden naar begeleiding bij bewegen binnen of buiten het ziekenhuis. De onderzoekers presenteerden hun uitkomsten tijdens een digitaal symposium op 21 januari, waar ruim 330 mensen aan deelnamen. De Stichting Special Heroes Nederland draagt zorg voor de ondersteuning als andere ziekenhuizen de uitkomsten willen gaan toepassen.

Het is onomstotelijk bewezen dat een actieve leefstijl een positief effect heeft op het ontstaan en het beloop van ziektes. ‘Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar heel weinig gedaan in de spreekkamer van de arts. Het bespreken van een actieve leefstijl heeft nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg’, geeft revalidatiearts Rienk Dekker aan.

Individueel beweegadvies

Het PIE=M (Physicians Implement Exercise is Medicine)-project werd uitgevoerd bij de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Orthopedie van het UMCG en Revalidatiegeneeskunde en Oncologie van Amsterdam UMC. Hieruit blijkt dat met de in het project ontwikkelde strategieën een individueel beweegadvies kan worden gegeven. Veel patiënten zijn vervolgens door hun arts zijn verwezen met een beweegadvies. Dit alles heeft geresulteerd in een ‘Beweegstappenplan’ dat andere ziekenhuisafdelingen kunnen gebruiken om Bewegen als Medicijn meer toe te passen in de reguliere zorg.

Stichting Special Heroes

Vanaf nu neemt Stichting Special Heroes Nederland het PIE=M project over. Zij zijn vanaf nu verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en zullen andere afdelingen en ziekenhuizen ondersteunen bij de implementatie. De stichting maakt zich sterk voor mensen met een beperking en ziekte. Zij doen dit door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren.

Vervolgonderzoek

Als vervolg gaan Amsterdam UMC en het UMCG weer samenwerken in een studie die nagaat hoe patiënten begeleid kunnen worden bij leefstijlverandering en wat de effecten zijn op de gezondheid van patiënten en hun zorgconsumptie.

Groningen Leefstijl Interventie Model

Het UMCG vindt aandacht voor leefstijl heel belangrijk. Dit jaar is daarom het UMCG gestart met GLIM dat als doel heeft leefstijl te integreren in de behandelingen. GLIM omvat prehabilitatie (fitter maken van de patiënt voor operatie) en chronische leefstijlbegeleiding (tijdens behandeling en herstel). GLIM is de basis voor onderzoek en onderwijs als het gaat om leefstijlgeneeskunde.

In 2021 wordt gestart met vier focusprojecten op de afdelingen MKA chirurgie, HPB chirurgie, Plastische chirurgie en het Groningen Transplantatiecentrum in nauwe samenwerking met het Centrum voor Revalidatie. GLIM geeft invulling aan het UMCG speerpunt healthy ageing in de zorg. Deze vorm van preventie in de ziekenhuiszorg is nieuw en wordt nog niet in andere ziekenhuizen gedaan. De opgedane kennis en ervaring vanuit PIE=M wordt geïmplementeerd in GLIM.

Bron: UMCG