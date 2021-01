Supplement van het Jaar verkiezing 2021 van start

Op 8 februari wordt het Supplement van het Jaar 2021 bekendgemaakt. Er kon worden gestemd voor het Supplement van het Jaar 2021. Voor het vijfde jaar kunnen deelnemers via www.supplementvanhetjaar.nl aangeven welke vitamines, mineralen, kruiden of andere voedingssupplementen favoriet zijn. En wat de redenen zijn voor het gebruik van voedingssupplementen.

Veel mensen gebruiken voedingssupplementen

In deze roerige tijden is het gebruik van voedingssupplementen voor de gezondheid relevanter dan ooit. Uit de Voedselconsumptiepeiling van RIVM 2012-2016 blijkt dat ruim 43% van de volwassenen voedingssupplementen gebruikt. Deze peiling laat ook zien dat de inname van calcium, ijzer, vitamine A, B2, B6, C en foliumzuur bij Nederlanders laag is. Recenter marktonderzoek van bureau Motivaction toont dat bijna de helft van de Nederlanders voedingssupplementen gebruikt, 63% van hen doet dat regelmatig en ruim 37% gebruikt ze af en toe. De voornaamste reden voor gebruik van voedingssupplementen is om ongemakken in de toekomst te voorkomen. Naast vitamines en mineralen worden supplementen met probiotica, visolie, kruiden en overige fysiologisch actieve stoffen veel gebruikt.

Gezondheidswinst

IVG vraagt met de Supplement van het Jaar verkiezing jaarlijks aandacht voor het nut van supplementen en hoopt een bijdrage te leveren aan de bewustwording van het behalen van gezondheidswinst met extra vitamines, mineralen, kruiden en overige voedingsstoffen. Wetenschappers en experts stonden afgelopen jaar in de media regelmatig stil bij de rol van supplementen om aan de weerstand en het immuunsysteem te werken. Een gezonde leefstijl is meer ‘top of mind’ dan ooit tevoren.

Over de Supplement van het Jaar verkiezing

De Supplement van het Jaar verkiezing gaat jaarlijks op zoek naar de voorkeuren van het Nederlandse publiek voor bepaalde vitaminen, mineralen, kruiden of andere supplementen. Het gaat hierbij om een soort voedingssupplement, niet om een bepaald merk. Alle supplementen maken evenveel kans om uitgeroepen te worden tot Supplement van het Jaar . In 2020 koos het publiek voor de multivitamine . In 2019 werd het vaakst op kurkuma gestemd. In 2018 eindigde magnesium bovenaan en in 2017 was vitamine D favoriet. De Supplement van het Jaar verkiezing is een initiatief van IVG.