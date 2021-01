26 januari: Dag van het respect voor de zorg

Vandaag, 26 januari, is het voor het derde jaar op rij, de Dag van het werkplezier in de zorg. Dat terwijl coronahooligans onze maatschappij proberen te ontwrichten en zelf ziekenhuizen worden “aangevallen”. Een dag waarin er normaal gesproken het prachtige zorgvak vieren met zorgprofessionals uit alle lagen en alle branches in de zorg. Dit jaar staat deze dag geheel in het teken van respect en waardering voor de zorg en is daarom omgedoopt tot Dag van het respect voor de zorg. Want het voelt vreemd, om het in deze nijpende tijden over werkplezier te hebben. Toch staat dit thema wel centraal. Want ook, of misschien wel juist in coronatijd ontstaan bij zorgorganisaties ook vele mooie initiatieven die het werken in de zorg plezieriger of lichter maken. Dit is te zien aan de vele ingestuurde initiatieven voor onze Nationale HR Zorg Award. Daarnaast is de Dag van het respect voor de zorg bedoeld om de zorg een hart onder de riem te steken, door ook aandacht te hebben voor de lichtpuntjes, hoe klein ook.

online show

Er is vandaag een online show: een ochtendprogramma vanaf 09.00 uur, gepresenteerd door Sabine Uitslag, met verschillende inspirerende sprekers van binnen en buiten de zorg, waarin we alle inzendingen voor de Nationale HR Zorg Award in de spotlights zetten. Vanaf vandaag onthullen we stapsgewijs de sprekers via LinkedIn! Aanmelden voor de show kan al!Aanmelden online show 26 januari

in het land

Ieder jaar roept FWG zorgorganisaties op om iets voor hun medewerkers te organiseren op de Dag van het werkplezier. We kunnen ons voorstellen dat iets groots optuigen nu niet mogelijk en niet zo gepast is. FWG roept echter toch alle zorgorganisaties in Nederland op om 26 januari 2021 extra stil te staan bij het werkplezier van hun medewerkers en het waardevolle zorgvak dat zij uitoefenen. Het is dé dag voor aandacht, waardering en respect.

Meer over de Dag van het respect voor de zorg

Bron: FWG