Apothekers slaan alarm bij Kamer na contractopzegging Zilveren Kruis

Petitie tegen stopzetten vergoeding hulpmiddelen al 5700 keer ondertekend

Nederlandse apothekers slaan alarm bij de Tweede Kamer nu zorgverzekeraar Zilveren Kruis de contracten voor het vergoeden van medische hulpmiddelen door apotheken heeft opgezegd. Volgens hen ontstaan hierdoor schrijnende situaties waarbij patiënten te lang moeten wachten op incontinentieluiers, naaldjes om insuline te spuiten, verbandmiddelen om wonden te verzorgen of infuusjes voor terminale pijnbestrijding.

NapCo

Vanmiddag heeft een delegatie van de Nederlandse Apothekers Coöperatie (NApCo) de petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin vragen de apothekers de politieke partijen en het ministerie van VWS om druk uit te oefenen op Zilveren Kruis om het besluit terug te draaien en de levering van medische hulpmiddelen door apotheken alsnog te vergoeden. De petitie is inmiddels 5700 keer ondertekend door apothekers, huisartsen, wijkverpleegkundigen en patiënten en werd in ontvangst genomen door de zorgwoordvoerders van VVD, PVV en 50Plus.

Eigen apotheek

Zilveren Kruis heeft zijn cliënten per brief laten weten dat de zorgverzekeraar per 1 januari 2021 de kosten van medische hulpmiddelen zoals diabetes-, incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen en medische voeding alleen nog vergoedt als die geleverd worden door landelijk opererende leveranciers. Voorheen konden verzekerden die hulpmiddelen bij hun eigen apotheek halen. Als ze dat nu doen krijgen ze de kosten niet langer volledig vergoed.

Ten koste van de toegankelijkheid

De NApCo is een samenwerkingsverband waarbij 500 van de 1100 zelfstandig gevestigde apothekers in Nederland zijn aangesloten. Volgens de coöperatie gaat de stap van Zilveren Kruis ten koste van de toegankelijkheid van de lokale zorg en ondermijnt het de samenwerkingsafspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheek. Die vormen samen een fijnmazig zorgnetwerk in de wijk, waar vooral ouderen en kwetsbare patiënten van afhankelijk zijn. In de petitie roept de coöperatie op dit fijnmazig netwerk in stand te houden, zoals de overheid ook beoogt met haar programma’s ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en ‘Langer Thuis’. Dat zorgverzekeraars beleid maken dat in strijd is met de visie die daarin beschreven staat is voor de apothekers onbegrijpelijk.

,,Dit netwerk zorgt voor een optimale en doelmatige zorg aan patienten. Zilveren Kruis gaat volledig voorbij aan de belangrijke rol die de apotheker heeft in dit netwerk”, zegt bestuurslid Frank de Ligt van NApCo. ,,We krijgen nu al signalen van schrijnende situaties waarbij spoedleveringen voor wonden, katheterisatie en terminale pijnbestrijding via postorderbedrijven te laat of niet worden geleverd. Apotheken leveren wel op tijd en in een spoedeisende situatie direct.”

De apothekers vinden de stap van Zilveren Kruis des te vreemder, omdat de zorgverzekeraar nooit heeft aangegeven dat de tarieven voor dit soort medische hulpmiddelen te hoog waren. Apotheken leveren die al jaren tegen kostprijs.

Bron: NapCo