Wekelijkse update statistieken COVID-19: 20 t/m 26 januari 2021

Afgelopen week1 Voorgaande week2 Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2) Aantal nieuwe meldingen 35.635 38.776 Aantal nieuwe ziekenhuisopnames (bron: NICE)3 1.264 1.446 Waarvan nieuwe opnames op Intensive Care (bron: NICE)3 241 255 Overleden4 512 608 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst testlocaties per kalenderweek5 week 3 week 2 Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 268.603 294.712 Aantal positieve testen 29.430 32.353 Percentage positieve testen 11,7%* 11,7%

*exclusief resultaten van gemeente Lansingerland in verband met het grootschalig testen in Lansingerland. Door het grootschalig testen in Lansingerland is het percentage positief in Nederland 11,0%. Exclusief de testen die afgenomen zijn in Lansingerland is het percentage positief in Nederland 11,7% .

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 19 januari 10:01 en 26 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 26 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 12 januari 10:01 en 19 januari 10:00, zoals gepubliceerd op 19 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

3Zoals gepubliceerd op 26 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door Stichting NICE.

44De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.

5Zoals gepubliceerd op 26 januari 2021 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen door Stichting NICE.

Het aantal meldingen dat het RIVM de afgelopen week heeft binnengekregen van de GGD’en is niet hetzelfde als het aantal positieve tests van die week. Dat kan namelijk nog veranderen door nameldingen. Dit zijn meldingen die voortkomen uit teststraten, maar ook bijvoorbeeld van ziekenhuizen, enzovoort. Het aantal besmettingen in een week is naar verwachting hoger dan het aantal positieve tests, omdat het aannemelijk is dat niet iedereen met een besmetting zich laat testen.

Niet iedereen die positief test, noemen we een patiënt. Deze term wordt gebruikt voor mensen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of voor mensen die zo ziek waren dat zij zijn overleden. Niet iedereen met een positieve uitslag wordt zo ziek dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Veel mensen krijgen slechts milde klachten of zelfs geen klachten.

In het verleden noemden wij mensen met een positieve uitslag wel patiënt. Dit hebben we inmiddels aangepast in onze uitingen.