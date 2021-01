Online poetsles voor basisschoolleerlingen Bleiswijk

“Recent werd in het Jeugdjournaal verteld dat er in deze coronatijd een achteruitgang is wat betreft de mondgezondheid van kindergebitten. Dat is jammer. Juist nu zou er meer aandacht moeten uitgaan naar een goede mondgezondheid” volgens Manon van Splunter, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten). “Maar hoe zorg je daarvoor? Onder andere door goed te poetsen” geeft zij aan.

Hou je mond gezond!

Reden voor haar om op basisschool De Klimophoeve in Bleiswijk online een Hou je mond gezond!-les te verzorgen op dinsdagmiddag 26 januari, in samenwerking met het Ivoren Kruis en Colgate-elmex. Daarvoor wordt door leerlingen zelf materiaal uit de poetskoffer langs de deuren gebracht, zodat alle kinderen thuis mee kunnen doen met de les. “Een mooie samenwerking met een gezamenlijk belang, namelijk die van een gezonde mond” geeft Manon aan.

“Behalve dat het leuk is om deze poetsles te geven, is het ook de bedoeling te laten zien dat mondzorgverleners nu op andere manieren hun goede preventie-activiteiten kunnen uitvoeren. Door deze online poetsles te verzorgen, laat Manon van Splunter zien dat het ook in deze coronatijd goed mogelijk is te werken aan preventie van cariës en andere mondproblemen” aldus Hans Prakken, bestuurslid Ivoren Kruis.

Het Ivoren Kruis

NVM-mondhygiënisten is voorstander van het gezamenlijke project ’Hou je mond gezond’ van het Ivoren Kruis en Colgate-elmex. Het Ivoren Kruis (1910) is een wetenschappelijke vereniging van tandartsen, mondhygiënisten en andere mondzorgverleners en heeft als ambitie de mondgezondheid in Nederland op een zodanig hoog niveau te brengen dat een gezonde mond en een gaaf gebit voor elke inwoner van jongs af aan tot op hoge leeftijd binnen bereik komt.

Colgate-elmex is een partner van het Ivoren Kruis en ondersteunt het ‘Hou je mond gezond’-project door poetskoffers, tandpasta samples en tandenborstels beschikbaar te stellen voor de poetslessen. Zo kunnen de kinderen zelf tijdens de les oefenen met tandenpoetsen en krijgen zij de juiste instructies.

Poetslessen

Het Ivoren Kruis en Colgate-elmex faciliteren de poetslessen waarbij mondzorgverleners en onderwijskrachten (inmiddels meer dan 3.000) de poetslessen in de klas verzorgen. Dit succesvolle project is door het RIVM erkend als interventie voor een gezonde leefstijl. Sinds de start van het project, zijn al meer dan 30.000 poetslessen gegeven waarmee al meer dan 900.0000 kinderen én hun ouders zijn bereikt met de preventieboodschap: poets 2x per dag je tanden met fluoridetandpasta.

NVM-mondhygiënisten, het Ivoren Kruis en Colgate-elmex benadrukken met dit bericht het belang van goede mondverzorging ook ten tijde van Corona en hopen dat met dit voorbeeld van een online les de creativiteit van anderen wordt geprikkeld dit ook te doen. De website ( https://www.houjemondgezond.nl/ ) staat vol met ideeën voor het verzorgen van een les.

Bron: NVM-mondhygiënisten, Colgate, Ivoren Kruis