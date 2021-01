Briljant vaccinatieplan van Huisarts van Holten: “Vaccineer per veiligheidsregio in plaats van al die subgroepjes in het hele land.”

Nederland bungelt inmiddels onderaan de lijst landen dat de meeste inwoners gevaccineerd heeft. In Europa doet alleen Bulgarije het nog slechter. De gekozen distributiestrategie hapert, stelt Geert-Jan van Holten (@doktweet) is huisarts in Oss, kaderhuisarts Spoedzorg en bestuurslid van de Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant. In Nederland zijn tot nu toe ruim 185.000 mensen gevaccineerd. Terwijl er 750.000 vaccins liggen nog klaar in koelkasten en vriezers. Per 100 inwoners heeft Nederland nog maar 1,08 mensen ingeënt.

Huisartsen hebben de expertise en de ervaring in het vaccineren van risicogroepen . Ieder najaar vaccineren vijfduizend huisartsenpraktijken 6 miljoen patiënten tegen influenza. Veel praktijken prikken hun populatie in één dag. Organisatie en distributie van dit jaarlijkse kunststukje is in handen van de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie. Maar dat kunststukje is alleen te realiseren als er voldoende vaccin voor handen zijn. Er worden momenteel 250.000 coronavaccins per week geleverd . Dat zijn 50 vaccins per huisartsenpraktijk. Dat maakt de SNPG als distributiekanaal een stuk ingewikkelder.

De oplossing wordt nu gezocht in het selecteren van kleine subgroepen: mensen in een woonvorm met een Wlz-indicatie met of zonder behandeling, de 90-plussers, wel of niet mobiel. We praten over enkele tot maximaal tientallen patiënten per huisarts en over vaccins die in flacons met zes dosissen diepgevroren aangeleverd worden en na ontdooien erg instabiel zijn.

Van Holten pleit voor dezelfde aanpak als de griepvaccinatie: “Vaccineer per veiligheidsregio. Gemiddeld heeft een veiligheidsregio 750 duizend inwoners, waarvan 250 duizend in een risicogroep. Dat is momenteel een weeklevering vaccins. We kunnen daarmee alle risicogroepen in één regio vaccineren volgens de griepdraaiboeken van de huisartsen. We beginnen met de regio met de hoogste COVIDdruk en werken het lijstje naar beneden af”.

En als er vaccinleveringen zijn per week, kan je meerdere regio’s tegelijkertijd laten vaccineren. De logistiek is in de regionale aanpak veel efficiënter. Het staat samenwerking tussen GGD en huisartsen niet in de weg. Regionaal neemt de groepsimmuniteit per direct met 30 procent toe en dat heeft een additioneel gunstig effect op de druk op het regionale ziekenhuis.

“De griepvaccinatie is een geoliede machine die uitstekend functioneert. We kunnen dit echt goed”, zegt huisarts Geert-Jan van Holten uit Oss. Hij spreekt namens 650 huisartsen in Oost-Brabant. “De huidige vaccinatiestrategie waarbij je naar kwetsbare groepen dwars door het land toegaat is vrij onduidelijk en ingewikkeld. Dat een deel van de bewoners van een verpleeghuis nu wel gevaccineerd wordt en ander deel nog niet, schept niet alleen verwarring, maar zorgt ook voor onnodige vertraging, doordat je op een later tijdstip weer naar de zelfde plek moet.”

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) staat achter het advies van de Gezondheidsraad waarop de huidige vaccinatiestrategie is gebaseerd. De raad adviseert om de meest kwetsbare mensen als eerste te vaccineren, en daarnaast degenen die de meest acute zorg overeind houden.

Toch heeft de LHV begrip voor de oproep van de Brabantse huisartsen. “Ook de LHV stelde eerder voor aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de vaccinaties regionaal aan te pakken. Dat is toen niet opgepakt. Omdat er nieuwe schaarste is ontstaan, zouden het ministerie en het RIVM opnieuw moeten beoordelen wat de beste vaccinatiestrategie is. Om de vaccinatie-aanpak in deze schaarste te vereenvoudigen, kunnen wij ons voorstellen dat er meer regionaal gekeken in plaats van plukjes dwars door het land te vaccineren”, zegt een woordvoerder van de LHV.

