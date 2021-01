Doorbreek het poeptaboe

Jouw gids naar een gezonde spijsvertering

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor lekker en gezond eten. Een veel minder populair onderwerp is hoe wij ons eten daarna weer teruggeven aan Moeder Natuur. Met andere woorden: we don’t like to talk s#*t.

Poeptaboe

Door de jaren heen heeft de moderne samenleving een hele reeks taboes weten te creëren over het onderwerp poepen. Terwijl dit een onderwerp is dat juist iedereen aangaat. In holistische zienswijzen is ontlasting al duizenden jaren een inspiratiebron voor het diagnosticeren van de algehele gezondheid, gemoedstoestand, immuniteit en welzijn.



Ook de Westerse geneeskunde erkent het belang van de darmen al ruime tijd. Desondanks doen nog maar weinig mensen een dagelijkse ontlastingscheck.



# Dé gids naar een gezonde spijvertering, vol tips & tricks



Hoe werkt het?

Monitor je ‘nummer 2’ aan de hand van deze punten:

– Frequentie

– Vorm

– Consistentie

– Geur

– Kleur

Het kan in het begin vreemd aanvoelen om na ‘nummer 2’ even achterom te kijken. Maar wat je in het toilet achterlaat is de duidelijkste aanwijzing over jouw gezondheidstoestand.



# Happy healthy pooping!



Bekijk hier het inkijkexemplaar!

Bron: Kosmos Uitgevers